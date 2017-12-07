اختتمت كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت الملتقى الطلابي الثقافي الخامس بمحاضرة «ابدأ صح» حاضر فيها أحمد بوعركي بالحرم الجامعي بالعديلية، وذلك بحضور عدد من موظفي وطلبة الكلية، وتناولت المحاضرة عدة محاور أساسية في في حياة الإنسان، ومن أبرزها محور «الذات» وهي البداية الصحيحة مع ذات الإنسان نفسه وطموحه الذي قد يغير حياته بالكامل.

بداية، ذكر أحمد بوعركي أن البداية مع الذات تبدأ من خمس خطوات أساسية وباستطاعة الجميع أن يعمل بها وهي تبدأ أولا باتخاذ القرار الذاتي النابع من الشخص نفسه والبصمة الواضحة لديه، باتخاذ القرارين العقلي والقلبي، ثانيا بالتوكل على الله تعالى في جميع الأمور وعند اتخاذ القرار، ثالثا بالأخذ بالأسباب نحو تحقيق الأهداف وإفادة المجتمع، رابعا بالتخطيط لجميع الأسباب، خامسا بالتطبيق الفعلي للتجربة أو تعديلها على أرض الواقع.

وذكر بوعركي أن البداية الصحيحة في حياة الانسان تنطلق من وجود ثلاثة عناصر وهي المهارات والعلم والمجال في الحياة كالتخصصات المختلفة.

وفي الختام تم تكريم المحاضر على جهوده المبذولة في هذه المحاضرة.