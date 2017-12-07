قال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ان التراسل الإلكتروني قلص الدورة الزمنية للمراسلات الحكومية بنسبة 98% فضلا عن توفير أقصى درجات المرونة في حفظ الوثائق والتوجه بشكل أكبر نحو مسار الحكومة الإلكترونية.

وأوضح المدير العام للجهاز بالإنابة قصي الشطي في كلمة له في افتتاح مؤتمر الكويت الخامس للأرشفة الإلكترونية والحوسبة السحابية أمس الأربعاء ان التراسل الإلكتروني اسهم في رفع كفاءة الأداء بعد إيقاف التراسل اليدوي مع بداية هذا العام استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 412.

وأضاف ان مؤتمر الحوسبة السحابية يعد من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة إذ بات التخزين السحابي وأرشفة الوثائق أمرا حتميا في العديد من الأعمال وعلى صعيد كافة الأنشطة والقطاعات الكبرى سواء العام والخاص أو على مستوى الأفراد والأعمال ذات الطابع المتوسط والصغير.

وذكر ان ما يميز التخزين السحابي هو سرعة وسهولة الدخول إلى ما تم تخزينه ومن أي مكان في العالم دون حمل أجهزة كمبيوتر شخصية أو معدات تخزين متنقلة مشددا على ضرورة توخي الحذر خاصة عند رفع تلك الملفات واختيار الموثوق منها فقد تكون بعضها غير آمنة.

وأكد سعي «تكنولوجيا المعلومات» بكل جهد في نشر ثقافة استخدامات تكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة ووسائل التخزين السحابية والأرشفة الإلكترونية.

بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر جمال عمران في تصريح للصحافيين عقب افتتاح المؤتمر ان التطور الذي شهده قطاع الأعمال والتزايد المستمر في حجم المؤسسات ورغبتها في تنظيم بياناتها بطرق آلية حديثة أظهرت الحاجة إلى نظام متكامل يتولى القيام بجميع العمليات الخاصة بالتعامل مع الوثائق آليا مثل الأرشفة والفهرسة والتلخيص والبحث والاسترجاع.

وأكد عمران أهمية الحاجة إلى أنظمة الأرشفة الإلكترونية والتي تعد من أهم الأدوات التي تحافظ على سلامة الوثائق وتحولها الى بيانات ومعلومات مفيدة تعمل على تحسين أداء المؤسسات والخدمات التي تقدمها إلى المجتمع.

وأشار إلى ان تعدد أنظمة الأرشفة الإلكترونية أدى الى تنظيم السجلات والوثائق واسترجاعها بصورة جيدة خاصة مع تطوير ورقمنه إجراءات العمل.

وأفاد بأن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو استعراض كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الأرشفة الإلكترونية والتخزين السحابي، مشيدا بجهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي في دعم ورعاية تلك الأحداث التي تفيد المجتمع الإلكتروني وتحفز على الارتقاء باستخدامات التكنولوجيا.

ويشهد المؤتمر ورش عمل متخصصة تستمر حتى يوم غد يقدمها مجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال الأرشفة الإلكترونية والحوسبة السحابية ليقدموا خبراتهم للمشاركين في هذا المجال.

يذكر ان الحوسبة السحابية هي مصطلح يشير إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر (الانترنت) التي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم ويشمل ذلك مساحة لتخزين البيانات حتى يستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم بالمعلومات عن طريق واجهة برمجية واحدة سهل الوصول اليها.