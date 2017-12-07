بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ببرقية شكر وتقدير إلى وكيل وزارة الداخلية القائد الميداني العام الفريق محمود الدوسري وقادة القيادات العسكرية والأمنية والوحدات المشاركة بتأمين مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة (38).

وقال الجراح في برقيته: «يطيب لي أن أعبر لكم عن شكري وتقديري لعملكم وأدائكم الرائع وفريق عمل العمليات الأمنية الميدانية، في تنفيذ واجباتكم الأمنية بكل تفان وإخلاص والعمل بروح الفريق الواحد والذي تجلى واضحا بتعاونكم الوثيق مع وزارة الدفاع والحرس الأميري والحرس الوطني والإطفاء العام والطوارئ الطبية وكافة الجهات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة (38) الذي استضافته الكويت في الفترة من 5-6 ديسمبر 2017».

وأضاف: «أود أن أنقل إليكم تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء».

واختتم برقيته قائلا: «بذلتم جهودا مخلصة وكنتم قمة في العطاء والأداء، والتعاون ما بين القطاعات الأمنية المختلفة، وتحمل أمانة المسؤولية بكل تفان وإخلاص، فلكم جميعا ثقتي وتقديري لإخلاصكم وعطائكم وتفانيكم في أداء مهامكم دامت عزيمتكم وجهودكم لحماية أمن الوطن وسلامة مواطنيه».