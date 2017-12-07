أعلن ديوان الخدمة المدنية استكمال الاستعدادات الخاصة للفترة الـ 61 لتسجيل الكويتيين الراغبين في العمل لدى الجهات الحكومية والتي تبدأ غدا الجمعة وتستمر حتى 22 الجاري.

وشدد مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في الديوان جاسم الرويس في بيان صحافي على ضرورة التزام الراغبين في العمل بالمواعيد التي سيحددها نظام التسجيل الآلي ومراجعة الديوان أثناء الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

وأوضح الرويس ان على الراغبين في العمل الذين تم تحديد موعد لهم ضرورة الاتصال على النظام الآلي للتوظيف للتأكد من موعد المراجعة مع ضرورة اصطحاب المستندات اللازمة للتسجيل وهي أصل البطاقة المدنية وصورة عنها وأصل المؤهل الدراسي وصورة عنه.

وعن نظام التسجيل بالنظام الآلي للتوظيف قال إن الراغب في العمل يقوم بالاتصال على رقم (133) ثم يقوم بإدخال الرقم المدني من اليسار إلى اليمين أو بإمكانه التسجيل باستخدام شبكة الإنترنت على العنوان التالي (www.csc.gov.kw).