دعا وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع السياحة جاسم الحبيب الى دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال التنمية والاستثمار السياحي.

وأكد الحبيب في ختام مشاركته بأعمال الدورة (20) للمجلس الوزاري العربي للسياحة حرص الكويت على دعم العمل العربي المشترك على الأصعدة كافة وفي جميع المجالات لاسيما مجال السياحة.

وأضاف ان الاجتماع ناقش عددا من البنود ومنها متابعة تقرير الاجتماع الخامس للجنة المصغرة لمتابعة تطوير وتنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة والتعاون العربي مع دول أميركا الجنوبية في مجال السياحة.

وأوضح ان الاجتماع ناقش كذلك مقترح إنشاء جائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار بالإضافة الى مناقشة عدد من المشاريع السياحية التي من شأنها دفع الاقتصاد في الدول العربية ومنها (مشروع لوحة الإحصاء السياحي للنزل والفنادق السياحية ومشروع حاضنات سيدات الأعمال للمشاريع السياحية).

وقال الحبيب ان الاجتماع أكد أهمية الاستفادة من دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كبيت خبرة عربي ودولي في تنمية التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية ودور الهيئة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية.

وأكد ان الدول العربية تمتلك «مقومات سياحية كبيرة وارثا حضاريا وتاريخيا» تجعلها قادرة على النهوض بالسياحة، معربا عن الأمل ان تمثل الدورة (20) انطلاقة جديدة في دعم العمل السياحي العربي المشترك.