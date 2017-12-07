يستضيف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأسبوع المقبل المؤتمر الدولي السادس بعنوان «علاقات عمان بدول المحيط الهندي والخليج العربي» بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات العمانية.

وأوضح المجلس في بيان صحافي ان المؤتمر الذي سيقام في الفترة من 11 الى 13 ديسمبر الجاري بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي سيتطرق إلى دراسة علاقات عمان بدول المحيط الهندي والخليج في الفترة من القرن الـ17 إلى الـ19 عبر دراسة معمقة تشمل التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري والثقافي لسلطنة عمان.

وأفاد بأن المؤتمر سيتطرق كذلك الى تجلي عناصر الوحدة بين اقاليم تلك الدول وثراء التنوع في مجتمعاتها والاستمرار والتغيير في عاداتها وتقاليدها وإثراء التعايش السكاني على الحياة الثقافية والعمرانية.

وأكد المجلس ان المؤتمر يأتي لإبراز العلاقات والجوانب المشتركة بين كل من سلطنة عمان ودول المحيط الهندي والخليج من اجل توطيد الروابط بين تلك الدول، مشيرا الى إسهام مثل هذه الفعاليات في تطوير العلاقات العمانية ـ الكويتية.

يذكر ان فعاليات المؤتمر تتضمن معرضا وثائقيا مصاحبا وحفلا للأوركسترا السيمفونية العمانية بمشاركة 82 عازفا عمانيا.