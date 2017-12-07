في إطار استضافة ديوان المحاسبة لندوة الأسوساي حول موضوع «تطوير وتجديد عمليات التدقيق» ـ التدقيق على مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يستضيف الديوان الأمين العام بهيئة التدقيق اليابانية كاتسورا ساكورادا خلال الفترة من 9-10 ديسمبر 2017 بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الطرفين.

وقال مدير إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية خالد العبدالغفور ان الأمين العام بهيئة التدقيق اليابانية سيناقش بجلسة مباحثات رسمية مع ديوان المحاسبة مقترح خطة العمل المقرر تنفيذها بين الطرفين خلال السنوات المقبلة.

وأوضح العبدالغفور أن خطة العمل تتضمن زيارة ميدانية إلى اليابان من قبل وفد من ديوان المحاسبة للاطلاع على موضوع التدريب المهني والتعليم المستمر، وتتضمن استضافة خبراء من اليابان للاطلاع على تجربة الديوان في التدقيق على الأداء.

وأضاف أن خطة العمل المشتركة تحتوي على التعاون بين الطرفين فيما يسمى الرقابة المشتركة حول موضوع مشترك بينهم وهو «التدقيق البيئي»، إضافة إلى حلقة نقاشية عن موضوع التدقيق على تكنولوجيا المعلومات.

ويهدف ديوان المحاسبة من خلال التعاون مع الأجهزة العليا الرائدة في مجال الرقابة إلى الاطلاع على الاتجاهات الحديثة في عدد من المواضيع الرقابية، وأحدث النظم والمعايير في تلك الأجهزة، بغرض اكساب موظفي الديوان الخبرة الكافية في أعمالهم الرقابية.

جدير بالذكر أن هيئة التدقيق اليابانية تتولى رئاسة لجنة تنمية القدرات المؤسسية في المنظمة الآسيوية لأجهزة المراقبة والمحاسبة (الأسوساي)، والتي تقوم بمهام الإشراف على الأنشطة التدريبية، إضافة إلى عضويتها في مجلس مديري الأسوساي.