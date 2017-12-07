أكدت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر أهمية بحث ومناقشة خطط السياسات المائية واستراتيجيات ادارة البدائل الجديدة لتوفير المياه العذبة عبر نظم معالجة وتحلية المياه في الكويت والعالم.

وقالت عمر على هامش الورشة العالمية «ندرة المياه.. المحافظة عليها وتحليتها» التي نظمتها السفارة البريطانية في الكويت بالتعاون مع المعهد ان الكويت والمنطقة العربية وبلدانا مختلفة في العالم تواجه تحديات ندرة المصادر الطبيعية للمياه العذبة.

وأضافت انه على هذه الدول المبادرة الى بحث هذه القضية بعمق معتبرة ان هذه الورشة منصة تواصل بين صانعي القرار والعلماء والباحثين والمختصين في مجال الموارد المائية بهدف بحث ومناقشة حلول تضمن الأمن المائي مع تلافي الآثار السلبية المحتملة.

وأوضحت ان الورشة استقطبت ممثلي جامعات عريقة ومؤسسات بحثية من بريطانيا مثل «اكسفورد وباث وأستون وساوثهامبتون وبرمنغهام وكرانفيلد» ومركز البيئة التابع لعلوم الاستزراع المائي والثروة السمكية.

وذكرت عمر ان الورشة استقطبت ايضا ممثلي هيئات حكومية بريطانية مثل المجلس الثقافي البريطاني وممثلين للقطاع الحكومي والخاص في الكويت مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وشركة شمال الزور الأولى.

وأشارت الى ان الورشة تضمنت موضوعات تهم البلدين في مجال الموارد المائية مثل نظم مبتكرة لمعالجة وتحلية مياه البحر ونظم التحلية من دون مياه عادمة وباستخدام الطاقة المتجددة ونظم التحكم في تطبيقات تحلية المياه ومنظومة التقطير متعدد المراحل في شمال الزور ونظم التحلية بواسطة الطاقة الشمسية وغيرها.

وأفادت عمر بأن الورشة تضمنت زيارة ميدانية لمحطة أبحاث تحلية المياه التابعة للمعهد للاطلاع على مصنع مياه كاظمة وكذلك معامل ومختبرات البحث والتطوير للأنظمة المبتكرة لمعالجة وتحلية المياه.

ورأت ان الورشة شكلت فرصة مميزة لتواصل الجهات المشاركة وتعزيز فرص تحقيق التعاون العلمي العالمي في مجال البحث والتطوير بين الكويت وبريطانيا.

من جانبه، اكد السفير البريطاني مايكل دافنبورت في تصريح أهمية الموضوعات المطروحة في الورشة والتي تهدف الى تعزيز فرص التعاون العلمي بين الجهات والمؤسسات والجامعات المشاركة فيها.

وأوضح دافنبورت ان الكويت تعاني بسبب ندرة المصادر الطبيعية للمياه العذبة ما يتطلب التركيز على المحافظة على هذه المياه وايجاد طرق جديدة لتوفيرها لتفادي الأعباء البيئية، مبينا ضرورة تسويق البحوث العلمية في الكويت الخاصة بهذا الشأن.

وذكر ان الباحثين من المملكة المتحدة والكويت يملكون تاريخا مميزا من العمل والعطاء معا معربا عن تطلع بلاده إلى تحقيق مزيد من البناء والتعاون بين البلدين في المجالات البحثية من خلال هذه الورشة العلمية.