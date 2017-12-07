غادر البلاد متوجها إلى تايلند، وعلى نفقة النادي البحري الرياضي، وفد المنتخب الوطني للدراجات المائية للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند للدراجات المائية، والتي تستضيفها شواطئ مدينة بتايا خلال الفترة من 7 حتى 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة ما لا يقل عن 500 متسابقا لمختلف الفئات، ويمثلون ما يقارب 25 دولة من مختلف قارات العالم.

ويرأس المنتخب مشرف الرياضات البحرية في النادي البحري الرياضي حسين دشتي، فيما يضم من المتسابقين ثلاثة أبطال عالميين هم محمد بوربيع وعبدالرحمن غازي العمر ومحمد جاسم الباز، وخمسة مساعدين هم جاسم الرجيب، وعبدالله مندني، ومحمد يوسف، وبندر البريهي، وقاسم جعفر، كما يضم في جهازه الإداري عبدالوهاب غازي العمر مديرا للمنتخب، وعبدالله ابراهيم بو ربيع مدربا.

وأكد رئيس المنتخب حسين دشتي حرص المنتخب على استكمال انجازاته المشرفة على مستوى مشاركاته الخارجية والبطولات العالمية، مشيدا في الوقت نفسه بالاهتمام الكبير للنادي البحري ممثلا برئيس النادي، والأب الروحي للرياضات البحرية اللواء فهد الفهد، ونائبه م. أحمد الغانم، وأمين السر العام خالد الفودري، ورئيس لجنة الرياضات البحرية علي القبندي، وفي إتاحة الفرصة لحضور الكويت الدائم والمميز في كافة البطولات الدولية والإقليمية والخليجية، والتأكيد على مدى ما يتميز به المتسابق الكويتي من قدرات وامكانات عالية في رياضة الدراجات المائية.