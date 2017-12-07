القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تعود اليوم مسابقة كأس مصر من جديد إلى دائرة النشاط، بانطلاق منافسات دور الـ 16 التي تبدأ بلقاء بين الزمالك وحرس الحدود في ملعب بتروسبورت اليوم، وهي المباراة الوحيدة في هذا اليوم، كما يلعب الإسماعيلي مع إف سي مصر غدا باستاد السويس الجديد، ويلتقي سموحة نظيره بتروجيت بملعب السلام في اليوم ذاته.

وبعد غد السبت يستضيف الجونة نظيره الإنتاج الحربي باستاد بتروسبورت، ويلعب وادي دجلة ضد المصري باستاد برج العرب في اليوم نفسه، كما يلتقي الأسيوطي نظيره الاتحاد يوم الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت.

ويتبقى في هذه المرحلة مواجهتان الأولى تجمع بين الأهلي والداخلية، والثانية بين مصر المقاصة والمقاولون العرب، ولم يتم تحديد موعد اللقاءين بعد.

ومواجهة الزمالك مع حرس الحدود هي مواجهة مكررة في دور الـ 16 في كأس مصر، وسبق أن تقابل الفريقان في الكأس 5 مرات سابقة فاز بها جميعا الزمالك.

ويسعى الفريق الأبيض الى تصحيح مساره، ومصالحة جماهيره في ظل تراجع النتائج بمسابقة الدوري مع مديره الفني المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش بعد تغيير الجهاز المعاون وتعيين نبيل محمود مدربا عاما.

وتبدو المواجهة فرصة لتجربة بعض البدلاء والبعيدين عن المشاركة بالفريق الأبيض في مواجهة طموح حرس الحدود الذي يلعب في دوري القسم الثاني مع مديره الفني سامي قمصان الذي أطاح بطنطا في دور الـ 32 للبطولة.

وفي الشأن الزملكاوي أيضا، وصل الى القاهرة البرازيلي ريكاردو، الظهير الأيسر السابق للزمالك، للاجتماع بمسؤولي النادي من أجل الحصول على مستحقاته المالية التي تبلغ 485 ألف دولار.

ونجح الزمالك من قبل في تخفيض غرامة ريكاردو من مليون و250 ألف دولار لتصبح 485 ألف دولار فقط.

وكانت لجنة التظلمات في الاتحاد الدولي منحت الزمالك 3 أشهر لحل أزمة مستحقات اللاعب وإلا سيتم خصم 6 نقاط من رصيد الفريق في الدوري.

من جانب آخر، حصدت المصرية شيماء خلف ميداليتين في وزن فوق 90 كيلوغراما في بطولة العالم لرفع الأثقال في أنهايم بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ونالت مصر أربع ذهبيات في البطولة، بعدما فاز محمد إيهاب، الحاصل على برونزية أولمبياد ريو، بثلاث ميداليات في وزن 77 كيلوغراما، وسارة سمير بذهبية النطر في وزن 69 كيلوغراما.

وكان وزير الشباب والرياضة قد قرر مكافأة 750 ألف جنيه لمحمد إيهاب بطل رفع الأثقال، و250 ألف جنيه لسارة سمير بطلة رفع الأثقال.