بيروت ـ ناجي شربل

هل وضعت مسألة إعادة توزيع الوظائف داخل اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة «على النار»؟ سؤال قد تحتاج الاجابة عنه الى ساعات ليس الا، بعد اصرار غالبية اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد على اعفاء الرئيس بيار كاخيا من منصبه على خلفية اتهامه بالقيام بمخالفات جسيمة في ملف استضافة لبنان لكأس آسيا لكرة السلة في 29 اغسطس الماضي.

ورغم اعتبار المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي خطوة إعادة توزيع الوظائف غير قانونية، وحصرها فقط في انتخاب عضو من اللجنة التنفيذية مكان عضو مستقيل، تذهب الاكثرية الاتحادية اليها تاركة بت الامر لمجلس شورى الدولة.

وهذا يعني دخول اللعبة في نزاع قضائي، تعوّل الاكثرية فيه على حسم الامور وتفادي اللجوء الى انتخابات مبكرة تفرضها استقالات من غالبية الاعضاء.

جديد التطورات الميدانية دعوة الاكثرية الى جلسة استثنائية قاطعها كاخيا واعتبرها غير قانونية مستندا الى مطالعة من الرئيس السابق للاتحاد د.روبير ابوعبدالله الذي قال لـ «الأنباء» ان الجلسات الاستثنائية تختلف عن العادية ولا تتضمن جدول اعمال مزدحما والتصديق على محاضر جلسات سابقة.

كلام ابوعبدالله خالفه الأمين العام المحامي شربل رزق مستندا الى المادة 37 من النظام الداخلي للاتحاد التي تجيز لغالبية اعضاء اللجنة الادارية الطلب الى الامين العام الدعوة الى جلسة.

«كباش سلّوي حام» لا يسقط عزل رئيس الاتحاد وحصر دوره في موقع الذي ينتظر الاطاحة به سائلا فقط عن الطريقة.