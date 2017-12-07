التقى نائب المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لقطاع شؤون التحرير سعد العلي بحضور نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية في الوكالة عبدالحميد ملك مدير معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ ومتدربي المعهد في مبنى الوكالة.

وناقش العلي مع وفد المعهد عددا من الأمور والقضايا الإعلامية المتعلقة بعمل وكالة الانباء الكويتية (كونا) وسياساتها الإعلامية، موضحا ان عمل الوكالة يسهم في دعم توجه الدولة الرسمي محليا ودوليا.

وأكد حرص «كونا» على التميز في تقديم الخدمات الإخبارية التي تتفق مع الشروط والمعايير المهنية، لافتا الى انها تراعي أيضا الحيادية في نقل الأحداث ومواد التحليل الإخبارية.

من جهته، أشاد السفير الشارخ بالجهود التي تبذلها «كونا» في «نقل وتحليل المواد الخبرية والمصداقية العالية التي تتحلى بها»، مشيرا الى انها تعد من أهم المؤسسات الكويتية في الداخل والخارج.

ولفت إلى ان العملية الإعلامية في الكويت تتمتع بأعلى هامش من الحرية وان وكالة الانباء الكويتية تعد من أكثر المؤسسات الإعلامية الرسمية حرية في الوطن العربي والعالم.

واطلع متدربو المعهد خلال الزيارة على مجريات العمل في الوكالة وكيفية مرور المواد الخبرية عبر القنوات المعمول بها وطرق التعامل معها في نشرتيها العربية والإنجليزية.