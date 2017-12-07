بشرى شعبان

ضمن إطار مشروع «تحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ للأشخاص ذوي الإعاقة» بالتعاون ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، نظمت الهيئة دورة «مهارات الاتصال وخدمة العملاء».

وبينت مراقب العلاقات العامة والإعلام في الهيئة ضحى خميس، أن الدورة أقيمت في قاعة تدريب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للمحاضر صالح الكردي مدرب دولي ومعتمد من معهد الاعتماد الأميركي بالولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية صممت لتتواءم مع المتطلبات الخاصة لموظفي خدمة العملاء وتقديم الخدمة المميزة لهم، من خلال تأهيل الموظفين ورفع جاهزيتهم على التعامل مع أنماط السلوك المختلفة بكفاءة عالية وصقل مهاراتهم في التعامل مع الآخرين، وبهدف إعداد موظفي خدمة عملاء محترفين، حيث ستوفر فرصا ليكتشف الموظف نفسه ويكتشف الآخرين.

وذكرت خميس أن الفئة المستهدفة لهذه الدورة هي موظفو خدمة العملاء في المكاتب الأمامية لدى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة لتدريبهم على تطبيق إجراءات وسياسات خدمة العملاء بالهيئة وبناء وتطبيق نظام خدمة عملاء دامج وذي جودة ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.

وأشارت الى أن الهدف من الدورة بناء علاقات طيبة مع الآخرين والتغلب على تأثيرات التجارب السلبية الماضية في العمل والتركيز على الأهداف وتوظيف طاقة الموظف لإنجازها، ورفع مستويات الأداء لديه ونسج قيمه ومعتقداته في نسيج واحد مع ما يرغب في إنجازه.