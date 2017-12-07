تنظم لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي في الجهراء محاضرة عامة بعنوان: «حديث النفس»، يلقيها الشيخ د.عبدالعزيز السدحان، وذلك في تمام الساعة 8 من مساء اليوم الخميس في المخيم الربيعي الكائن في استراحة الحجاج بالقرب من سليل في الجهراء، كما سيكون هناك مكان مخصص للنساء.

كما تقيم اللجنة وضمن فعاليات المخيم «ديوانية أهل الجهراء»، وذلك كل يوم أحد بعد صلاة العشاء.

علما بأن لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة الجهراء تقوم من خلال هذا المخيم في تبليغ دين الله -عز وجل- ونشر رسالة الإسلام السمحة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وذلك باستضافة نخبة من علماء الأمة الإسلامية المعروفين برسوخ علمهم ونهجهم المعتدل.

وسيكون المخيم هذا العام حافل بالفعاليات والأنشطة منها: إقامة درس علمي أسبوعي كل ثلاثاء، ويوم مفتوح كل أحد مع الدعاة والضيوف، كما يشتمل على فعاليات ترويحية للشباب، بالإضافة لتخصيص قاعة مجهزة للنساء تنقل من خلالها المحاضرات.

ودعت اللجنة الجمهور الكريم لحضور فعاليات المخيم، وذلك دعما لمسيرة هذا المخيم الزاخر بالعطاء، ولأهمية المحاضرات الإيمانية التي يستفيد منها المسلم في دينه ودنياه.

محاضرة «حديث النفس» تقيمهما إحياء التراث في مخيمها الربيعي في الجهراء.

تنظم لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي في الجهراء محاضرة عامة بعنوان: «حديث النفس»، يلقيها الشيخ د.عبدالعزيز السدحان، وذلك في تمام الساعة 8 من مساء يوم الخميس الموافق 7/12/2017م في المخيم الربيعي الكائن في استراحة الحجاج بالقرب من سليل في الجهراء. كما سيكون هناك مكان مخصص للنساء.

كما تقيم اللجنة وضمن فعاليات المخيم «ديوانية أهل الجهراء»، وذلك كل يوم أحد بعد صلاة العشاء.

علما بأن لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة الجهراء تقوم من خلال هذا المخيم في تبليغ دين الله -عز وجل- ونشر رسالة الإسلام السمحة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وذلك باستضافة نخبة من علماء الأمة الإسلامية المعروفين برسوخ علمهم ونهجهم المعتدل.

وسيكون المخيم هذا العام حافلا بالفعاليات والأنشطة منها: إقامة درس علمي أسبوعي كل ثلاثاء، ويوم مفتوح كل أحد مع الدعاة والضيوف، كما يشتمل على فعاليات ترويحية للشباب، بالإضافة لتخصيص قاعة مجهزة للنساء تنقل من خلالها المحاضرات.

ودعت اللجنة الجمهور الكريم الى حضور فعاليات المخيم، وذلك دعما لمسيرة هذا المخيم الزاخر بالعطاء، ولأهمية المحاضرات الإيمانية التي يستفيد منها المسلم في دينه ودنياه.