بشرى شعبان

كشفت نائبة المدير العام للموارد البشرية في الهيئة العامة للقوى العاملة م.خلود الشهاب، ان مشروع الربط الآلي بين الكويت وجمهورية مصر العربية أصبح في مراحله الأخيرة، مشيرة إلى أنه تم إنجاز كل الإجراءات الفنية وتم تركيب الشاشات وبانتظار الجاهزية في مصر لإطلاق المرحلة التجريبية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعن الربط مع الهند أوضحت الشهاب أن اجتماعات تنسيقية تعقد لوضع الأسس الفنية للمشروع ومن المتوقع عقد اجتماع لإنهاء الدراسة الفنية بداية العام المقبل.

وعن إيقاف العمل ببعض الإجراءات نهاية العام، أكدت الشهاب أنه لا إيقاف لأي إجراء من إجراءات العمل ولا توجد أي ضرورة بعد ميكنة الإجراءات وإنجازها عبر أون لاين.