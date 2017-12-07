مريم بندق

علمت «الأنباء» أن النية تتجه لتعيين رئيس مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» المدير التنفيذي لـ «الهيئة» د.نايف الحجرف، وزيرا للمالية، وتدوير نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ليصبح نائب رئيس مجلس وزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» انه لن يتم فصل الموظفين في الحكومة المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة الذين قاموا بتسليم أنفسهم تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف، مشيرة إلى تنفيذ الحكم حتى صدور حكم «التمييز»، ولا تدخل مدة الغياب اكثر من 15 يوما بالموضوع.

وأوضحت المصادر انه في مثل هذه الحالة أي في حالة انقطاعهم عن العمل مدة أكثر من 15 يوما يتم ابلاغ جهات العمل بوضعهم القانوني لأن غيابهم بعذر، وان الأمل يكون في حكم محكمة التمييز حتى وان تم رفض قبول الطعن المقدم لمحكمة التمييز بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف.

وأضافت المصادر: صحيح حكم الاستئناف يعتبر نهائيا فتنتهي خدمة الموظف اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية تنفيذا للمادة رقم 32 بند 6 من قانون الخدمة المدنية في حال أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف، أما في غير الجنايات وغير الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة فيوقف عن عمله ويحرم من مرتبه عن مدة حبسه، مادة 30 من قانون الخدمة المدنية.