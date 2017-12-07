فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخدمات ان الوزارة بصدد تعديل ساعات العمل بالوزارة بشكل جدي وذلك بعد ان تم رصد تأخر اعداد كبيرة من موظفي الوزارة في تطبيق البصمة الجديدة وسردهم مبررات حول اسباب التأخير وهي الازدحامات المرورية في الطرقات.

واضاف أن الوزارة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية للموافقة على هذا القرار واعتماده بشكل نهائي ليخدم ما يقارب الـ 9 آلاف موظف وهم اجمالي عدد العاملين بالوزارة.

واشار إلى أن الوزارة درست القرار دراسة متأنية وذلك بعد حصرها التأخيرات من قبل موظفيها في جميع القطاعات والإدارات التابعة لها وعدم تطبيقهم البصمة بشكل كبير وعدم حضور الموظفين الى اعمالهم بالوقت المحدد لبدء الدوامات الرسمية.

وكشف المصدر ان الوزارة لا ترغب في استثناء بعض الحالات من البصمة لكنها ترحب بتنظيم ساعات العمل لموظفيها لتجنب الازدحامات المروية التي تواجههم بشكل يومي.