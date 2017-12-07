وافقت اللجنة المكلفة بممارسة اختصاصات المجلس البلدي الليلة الماضية برئاسة المهندس محمد بوشهري، على طلب تطوير وتأهيل مشروع المنطقة الدبلوماسية بمنطقة غرب مشرف.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في تصريح للصحافيين، اليوم الخميس، ان اللجنة وافقت أيضا على نقل مزارع الدواجن المتأثرة بالموقع الإسكاني لمشروع جنوب سعد العبدالله.

واضاف الصقعبي ان اللجنة وافقت كذلك على طلب جامعة الكويت استحداث مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار ضمن حدود جامعة الكويت بمنطقة كيفان وطلب مجلس الوزراء ضم مواقف السيارات للموقع المخصص لجهاز الأمن الوطني بالمنطقة الدبلوماسية في مشرف.

وتابع ان اللجنة وافقت على عدد من اقتراحات اعضاء البلدي السابقين ومنها استبدال الإشارة الضوئية الواقعة في شارع البكري بين منطقتي العيون والنسيم في محافظة الجهراء.

وأشار الى أن اللجنة مستمرة في عرض جميع المعاملات التي ترد إلى الأمانة العامة للمجلس البلدي وبشكل فوري حسب تسلسل المعاملات الواردة إلى اللجنة.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي وعلى مشروع مرسوم بتشكيل لجنة مكلفة للقيام باختصاصاته في التاسع من أكتوبر الماضي نظرا إلى تعثر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقديم بعض اعضاء المجلس استقالاتهم.