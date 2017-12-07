تحت رعاية وحضور سمو رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، أقيم اليوم الخميس، حفل انطلاقة مشاريع مجمع الزور النفطي التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) في منطقة الزور.

حضر الحفل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والرؤساء التنفيذيون للشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وألقى كل من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم هاشم كلمة في هذه المناسبة.

كما عرض فيلم وثائقي حول مشروع مجمع الزور النفطي الذي يعد أكبر وأهم المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها القطاع النفطي في دولة الكويت حيث يهدف إلى توفير الطاقة داخل البلاد وتصدير منتجات نفطية عالية الجودة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود في مجال الطاقة.

وأكد سموه عقب مراسم الحفل أن المشروع يسهم في صقل خبرات الكوادر الكويتية وتأهيلهم لإدارة المزيد من المشاريع النفطية المستقبلية موضحا أن الحكومة مستمرة في دراسة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية على مختلف القطاعات النفطية وغير النفطية بما يعود بالخير على المواطن والمؤسسات التي ترعى مصالحه واحتياجاته.

ومن جانبه قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، إن "الأهمية الاستراتيجية لمصفاة الزور تكمن في أنها الوحيدة في دولة الكويت التي تصمم بأسلوب حديث لاستيعاب النفوط الكويتية الثقيلة ما سيعظم المردود الاقتصادي للثروة النفطية".

وأضاف المرزوق في كلمته، أن مشروع مصفاة الزور يستهدف إنتاج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض ليغذي بشكل رئيسي محطات القوى الكهربائية بالوقود اللازم.

وأكد أهمية مشاريع مجمع الزور في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص جديدة لتطوير المشاريع المحلية في الصناعات اللاحقة في مجال البتروكيماويات والخدمات الرديفة والمساندة وكذلك خلق فرص عمل جديدة "لأبنائنا وبناتنا مع توفير كل السبل المتاحة لتطويرهم والارتقاء بأدائهم".

وأوضح أن مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور النفطي جاء تعزيزا للدور الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية ودعم التزامها بتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الحالية والمستقبلية من خلال الوقود الأمثل اقتصاديا وبيئيا ولتحقيق أعلى قيمة مضافة لمراحل العمليات المتكاملة.

وذكر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ستوفر المزيج الأمثل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض لتلبية احتياجات محطات القوى الكهربائية ما سيساهم في توفير كميات إضافية من النفط الخام وزيت الغاز (الديزل) لبيعها في الأسواق العالمية لضمان الاستغلال الأمثل وتعظيم المردود الاقتصادي لثروة الكويت النفطية.

وحول مشروع مجمع البتروكيماويات الاستراتيجي والجاري تصميمه على مستوى عالمي ومتكامل مع مصفاة الزور قال إنه "سيمكننا من إنتاج مواد عالية الجودة والقيمة مثل البرازايلين والبولي بروبلين والبنزين فضلا عن وقود السيارات لتلبية الطلب المتنامي عليها في السوق المحلي اضافة إلى منتجات أخرى عالية الجودة ليتم تصديرها للأسواق العالمية.

وأضاف أن انشاء مشروع مجمع البتروكيماويات الاستراتيجي يأتي في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية في مجال التوسع في نشاط صناعة البتروكيماويات ومن منطلق الحفاظ على المكانة الرائدة لدولة الكويت في هذا المجال وعلى الأخص صناعة الاوليفينات والعطريات.

وأعرب المرزوق عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على دعمه الكبير للقطاع النفطي الكويتي وحرصه ومتابعته للمشاريع التنموية التي تساهم في إحداث النهضة الشاملة لدولة الكويت.

كما أعرب عن الشكر للقائمين على الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المسؤولة عن عمليات التكامل لمراحل إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور وكل العاملين في القطاع النفطي الكويتي ولكل من شارك في دعم مشاريع مجمع الزور النفطي.

ويضم مجمع الزور النفطي مصفاة لتكرير النفط الخام ومجمعا لصناعة البتروكيماويات وأول مرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت.