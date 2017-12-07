أعربت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم عن خالص تقديرها لحكومة دولة الكويت على دعمها المستمر لأنشطة صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب.

جاء ذلك في رسالة موجهة من مكتب المفوضية الى مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم.

وقدمت المفوضية عبر الرسالة شكرها على مساهمات دولة الكويت المستمرة والفعالة في دعم صندوق الأمم المتحدة لمختلف قضايا حقوق الانسان.

ومن جانبه قال السفير الغنيم ان دولة الكويت قدمت تبرعا قدره عشرة آلاف دولار لدعم صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب وذلك انطلاقا من دور دولة الكويت الإنساني.

واضاف ان دولة الكويت تدعم رسالة صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب القائمة على مساعدة الأشخاص الذين انتهكت حقوق الانسان الخاصة بهم انتهاكا جسيما نتيجة التعذيب بهدف تمكينهم من إعادة حياتهم واستعادة كرامتهم.

ولفت السفير الغنيم الى ان صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب يعتبر أداة عملية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لمساندة ضحايا التعذيب في مختلف دول العالم المحتاجين الى إعادة التأهيل والمساعدة.

واوضح ان هذا الصندوق يدار من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بمشورة مجلس أمناء مؤلف من خبراء مستقلين من مناطق العالم الخمس.

ويجتمع المجلس مرتين سنويا لتحديد الأولويات ومراجعة السياسات واعتماد التوصيات بشأن المنح الموجهة اليه