أثناء تواجدها في مستشفى الصباح ، لزيارة المقيم المصري المُعتدي عليه في واقعة أمس الأول ، برفقة سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قالت وزيرة الهجرة وشؤون العاملين بالخارج بجمهورية مصر العربية نبيلة مكرم : جئت إلى هنا كي أطمئن على حالة المواطن وحيد محمود ، ولكي ابعث له كل تحيات الشعب المصري، وعند سؤالها بخصوص متابعتها للإجراءات القانونية، أكدت ثقتها من سير الإجراءات القانونية في مسارها الصحيح ، قائلة : انا واثقة تماما في القضاء الكويتي، ووجودي للاطمئنان على وحيد وأسرته إن كانت في حاجة إلى شيء ما"

وكانت الوزيرة قد وصلت الى الكويت اليوم، وأجرت مؤتمراً صحافياً في الساحة الخارجية لمستشفي الصباح التي يرقد بها وحيد محمود المقيم المصري الذي اعتدى عليه المواطن الكويتي ، امس الاول ومعها السفير المصري بالكويت طارق القوني.

وقالت وزيرة الهجرة أنها سعيدة بقدومها إلي الكويت وسعيدة بمساعدة السفارة المصرية بالكويت لها وسعيدة بالجهد المشترك الذي تبذله دولة الكويت فيما يتعلق بالحادث .

وأكدت أنها التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والتي أبدت أسفها الشديد تجاه ذلك الحادث الذي تعرض له الوافد وحيد محمود.

وأوضحت مكرم أنها تعتبر تلك الحادثة مجرد حالة فردية لا تؤثر على العلاقات المصرية الكويتية ، كما قدمت شكرها للوزيرة الصبيح على سرعة الإجراءات والاهتمام الصحي بوحيد محمود والاهتمام بعائلته وسرعة القبض علي الجاني واهتمامها بالقضية.

وأضافت أنها تحدث مع هند الصبيح حول الأحوال الاجتماعية للمواطن وحيد محمود وأن الأخيرة وعدتها بالاهتمام بهذا الأمر .

كما أكدت أن سبب قدومها للكويت الاطمئنان فقط على حالة وحيد ، موجهة رسالة لكل المصريين المقيمين بالخارج أن الوزارة تهتم بهم ومن واجبها الاطمئنان عليهم وتقديم كل الدعم لهم.

وحول توصيف القضية تحت مسمي جنحة وليس جناية أكدت مكرم أنه ليس من اختصاصها تحديد مسمي القضية وأنها تثق بالداخلية الكويتية وسير الإجراءات القانونية في صالح المجني عليه وحيد محمود.

واشارت مكرم الى أنها تري تعاونا كبيرا من قبل دولة الكويت لأن تلك الحالة تعتبر حالة إنسانية حدثت بشكل مأساوي، ونحن نحترم سيادة الدولة ونحترم القضاء الكويتي.

وعن وجود النائب بمجلس النواب المصري علاء عابد معها في الكويت قالت الوزيرة ان ذلك يؤكد اهتمام البرلمان المصري وطاقم السفارة المصرية بهذا المواطن وانها تثق في الاجراءات القانونية الكويتية والقضاء الكويتي النزية.

واشارت الى ان وزارة الداخلية الكويتية تتابع هذا الموضوع وان محقق من الوزارة كان متواجد مع المواطن المصري واستمع لاقواله واننا نترك مثل هذه الامور للسلطات الكويتية خاصة انها حالة انسانية .