القاهرة - هناء السيد

أعلن نائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الإنسان المستشار طلال المطيري عن عقد ندوة دولية 12 الجاري تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، تحت عنوان «جهود الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر» بحضور دولي ومشاركين من الجهات المعنية بهذا، مؤكدا حرص الكويت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعلنت أن الكويت الدولة الوحيدة الملتزمة بإرسال التقارير الدورية حول حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» خلال مشاركته في ندوة حول «تطور النظم والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان» التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأضاف أن مشاركة الكويت في الندوة جاءت بناء على دعوة من قبل اللجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق»، مؤكدا أهمية الاطلاع على التجارب والخبرات والآليات الإقليمية والدولية ومنها الآلية الأفريقية والأميركية والأوروبية والآسيوية ومنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي في مجال حقوق الإنسان.

وأكد اهتمام الكويت بتعزيز البيئة التشريعية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى القوانين والتشريعات التي صدرت خلال العامين الماضيين، ومنها قانون حقوق الطفل وقانون محكمة الأسرة وقانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المختصة بذلك في وزارة العدل.