توجد إمكانيات غير مستغلة وفرص غير مكتشفة للوصول بالعلاقات اليابانية - الكويتية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية

أسامة دياب

أشار السفير الياباني لدى البلاد تاكاشي اشيكي إلى قوة ومتانة العلاقات اليابانية - الكويتية، واصفا إياها بالنموذجية والمتطورة في جميع المجالات ومختلف الأصعدة على مدار اكثر من 6 عقود.

وذكر أشيكي خلال الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية مساء أمس الأول بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 84 لميلاد الإمبراطور أكيهيتو، أن العام الحالي شهد العديد من الفعاليات والأنشطة حيث تم التأسيس لانطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين في شهر يناير، عندما قام مدير كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء عبدالله دشتي بزيارة اليابان ولقاء نظرائه هناك وبحث التعاون العسكري للمرة الأولى.

وأوضح أنه على مدى الشهور الماضية كانت الكويت قبلة لكبار المسؤولين عن الديبلوماسية اليابانية نظرا للثقل الذي تمثله في المنطقة والأهمية التي توليها اليابان لها، حيث زارها وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني في منتصف يوليو، وتم التوقيع على اتفاقية التعاون الفني بين البلدين، والتي تعد الأولى من نوعها، فضلا عن اختيار وزير الخارجية الياباني الكويت ضمن أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في سبتمبر بعد تعيينه في هذا المنصب.

وهنأ أشيكي حكومة الكويت على الفوز المستحق بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، والذي يمثل نجاحا للديبلوماسية الكويتية وتعزيزا للمكانة المرموقة التي تحظى بها في المجتمع الدولي، معربا عن تقديره للكويت على مواقفها الواضحة فيما يتعلق بالتهديد الناتج عن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، والإجراءات التي اتخذتها لتأكيد التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرا إلى ترحيب اليابان بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، ودعمها التام للوساطة التي يقودها صاحب السمو لحل الأزمة الخليجية والحفاظ على وحدة مجلس التعاون.

وأعرب عن فخر بلاده بما تحقق بين البلدين، مضيفا أننا نؤمن بوجود إمكانيات غير مستغلة وفرص غير مكتشفة للوصول بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مثنيا على الثقافة والعادات الاجتماعية الكويتية، خاصة الديوانية، فضلا عن عشق الكويتيين لوطنهم.