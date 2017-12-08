محمد راتب

نظمت السفارة الإندونيسية لدى البلاد ورشة عمل للترويج للسياحة ودعمها، وبرعاية وحضور السفير الاندونيسي في الكويت تاتانج بودي رزاق وأعضاء السلك الديبلوماسي، وبحضور ومشاركة عدد كبير من شركات ووكلاء السياحة والسفر.

وألقت ورشة العمل الضوء على الجمهورية الآسيوية كوجهة رائعة للسياحة تزخر بمقومات طبيعية جبارة وإمكانات سياحية كبيرة وفريدة، مؤكدة أن عدد السياح إلى اندونيسيا في تزايد كبير، ومستعرضة عددا من الأماكن التي يجعل من تلك الجنات الموزعة في آسيا قبلة سياحية رائعة، لاسيما أن فيها أكثر من ١٧ ألف جزيرة، مخدمة بأماكن إقامة فاخرة ومدن الألعاب والمرح اللامحدود.

وبعد ورشة العمل، تم عمل أمسية استضافت عددا من السفراء لدى الكويت وأصحاب ووكلاء شركات السياحة والسفر، تخللها برامج وفعاليات كثيرة، من ضمنها السحب على جوائز للحضور لزيارة اندونيسيا والتعرف على معالمها وأحدث ما توصلت إليه في عالم السياحة والترفيه.