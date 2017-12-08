فرج ناصر

اعتبر وكيل قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال م.محمد بن نخي أن الإنجازات التي حققتها الوزارة طوال عملها خلال السنوات السابقة تمثل عنوانا واضحا للجهود التي يبذلها العاملون في الوزارة، وأن لديهـــم الكفاءة والقـــدرة على تحقيق أهداف وتطلعات الوزارة في مسيرتهـــا التنمويـــة.

وقال بن نخي خلال حفل تكريم عدد من المهندسين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام المتقاعدين «إن المكرمين ساهموا خلال مسيرتهم المهنية في رفع أداء العمل بخبرتهم التي حازوا بها ثقة الوزارة كمتميزين في مجال عملهم، لذلك يحق لنا اليوم أن نفخر برعاية مثل هذا الحفل الذي نكرم به هذه النخبة من الزملاء الذين لم يدخروا جهدا في تحقيق الإنجازات المميـــزة للــوزارة.

ولفت إلى أن الاحتفال يمثل رسالة شكر وعرفان ووفاء لزملائنا المتقاعدين بعد ما بذلوا خلال سنين طويلة جهودا مخلصة وخدموا مسيرة التطوير والتنمية التي شهدتها الكويت في العشرين سنة الأخيرة حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن من تطور وازدهار مع الاعتراف بأن الطريق مازال طويلا لاستكمال مسيرة التطوير حتى نحقق ونلبي طموحات وآمال المواطن».

وأشــــاد بن نخــي بتحملهم الكثير من الصعوبات والضغوطات طوال مشوارهم الوظيفي وتعاملوا مع الكثير من العراقيل التي يتعرض لها العاملون في القطاع العام، لكنهم صبروا وبذلوا الجهود المخلصة للارتقاء بخدمات الأشغال.

وأضاف «الحفل يوفر لنا فرصة لتقديم الشكر والثناء للمكرمين من موظفي الوزارة على ما قدموه لوطنهم»، مثمنين بكل الامتنان عطاءهم وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم طوال فترة عملهم.