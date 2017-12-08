برعاية وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وحضور قائد الحماية والتعزيز العميد ركن حمد سالم احمد، احتفلت قيادة العمليات والخطط ممثلة في مديرية التعليم العسكري بتخريج دورة تأهيل وإعداد القادة للضباط رقم 11 في نادي ضباط الحرس الوطني، كما شهد قائد الحماية والتعزيز تمرين الاخلاء المشترك الذي نفذته كتيبة حماية المنشآت الثانية من لواء الحماية بإشراف آمر لواء الحماية العقيد الركن محسن علي حماد، ويهدف التمرين الذي جرت فعالياته في موقع مركز التحكم الوطني إلى تدريب المنتسبين على التعامل مع الحوادث والمخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة وكيفية تطبيق عملية الإخلاء بأنسب الطرق وأسرعها.