بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة بوزارة الشؤون ان حملات التفتيش التي قام بها مفتشو قسم الحضانات في إدارة المرأة والطفولة بقطاع التنمية على دور الحضانات المختلفة رصدت ما يزيد على 125 دار حضانة تعمل دون ترخيص.

وبينت المصادر ان الإدارة المعنية رفعت تقريرها بهذه الدور المخالفة وقامت الوزارة بالاتصال بالجهات الحكومية المعنية تمهيدا للقيام بإغلاقها بشكل نهائي.

أكدت المصادر استمرار حملات التفتيش على مدار العام وفي كل المناطق مؤكدة انه لا تهاون مع اي حضانة تعمل دون ترخيص أو مخالفة للقوانين والضوابط وان الوزارة لن تتردد في احالة اي دور حضانة غير ملتزمة بالقوانين واللوائح المنظمة الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.