دارين العلي

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن صرف الوزارة المبالغ المالية الخاصة بالدفعات المتأخرة لمصلحة إحدى الشركات المتعاقدة معها الوزارة لتوريد عمالة فنية، مبينة أن عملية الصرف تمت مباشرة بعد انتهاء لجنة التحقيق التي يترأسها الوكيل المساعد لقطاع مراكز المراقبة والتحكم من رفع تقريرها النهائي بخصوص العقد المشار إليه. وأوضحت المصادر «ان عملية الصرف تمت بناء على موافقة المراقبين الماليين بعد اعتماد الدفعات والتأكد من سلامتها، الأمر الذي استغرق وقتا طويلا أدى إلى تأخير عملية الصرف لمدة ثلاثة أشهر.