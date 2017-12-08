العمر: «كيبكو» ملتزمة بدورها في المسؤولية الاجتماعية

الرويح: «بيتك» حريص على المساهمة في دعم الجهود التي ترتقي بالشباب عاطف رمضان

أعلنت رئيسة ملتقى القيادات الشابة في وزارة الدولة لشؤون الشباب آلاء الخليفة عن تنظيم فعالية الملتقى العربي للقيادات الشابة في 10 ديسمبر المقبل بمشاركة وفود شبابية اكثر من 13 دولة عربية.

وقالت الخليفة خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة «الشباب» أمس إن الملتقى يتواصل على مدى ثلاثة أيام حافلة بورش عمل وعروض لمبادرات شبابية مجموعة عمل تيسير ومحاضرات تحفيزية وتدريب تفاعلي، مبينة أن من هذه الفعاليات فعالية تدريب تفاعلي بعنوان اكتشف ذاتك وأخرى بعنوان أدوات النجاح ومحاضرة جماهيرية بعنوان التعامل مع التحديات.

وأوضحت أنه سيقدم هذه الفعاليات نخبة من المدربين من الوطن العربي والكويت بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في الجلسات الحوارية منهم عاكف العقرباوي مدير تنفيذي في إنجاز العرب ورونالدو مشحور صاحب شركة التجارة الالكترونية سوق دوت كوم ولانا أبو حجلة خبيرة فلسطينية في مجال التنمية والأعمال.

وأكدت أن هذا الملتقى الشبابي جاء تشجيعا للأفكار الجديدة والمبدعة ويأتي على صورة الرحلة، حيث يبدأ اليوم الأول بالاكتشاف، وفي اليوم الثاني سيستعد الشاب بتحديد الأولويات ووضع خطة للوصول إلى الأهداف، وفي اليوم الثالث سيكون الشاب مستعدا للمبادرة .

وأعربت عن شكرها الجزيل لجميع الجهات المشاركة والتي ساهمت وبشكل كبير في هذا الملتقى مثل شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وبيت التمويل الكويتي وشركة علي عبدالوهاب المطوع وشركة (جيت هاوس) ودعت الشباب الكويتي والعربي كافة للمشاركة في فعاليات ملتقى القيادات الشابة للاستفادة واستثمار طاقاتهم لإحداث التغيير الجذري الإيجابي.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية في شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عبير العمر التزام الشركة بدورها في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز شراكتها مع القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن الملتقى العربي للقيادات الشابة يعتبر من أهم الملتقيات التي تسلط الضوء على القضايا المهمة.

من جهته، قال أحمد العامر، نائب رئيس - التسويق الاستراتيجي «نحن فخورون باختيار الكويت عاصمة للشباب العربي ٢٠١٧ ونشكر وزارة الدولة لشؤون الشباب على إعطائنا الفرصة لرعاية هذا الملتقى القيادي للشباب الذي يتماشى مع عمل والتزام غيتهاوس كابيتال تجاه المجتمع العربي ككل والكويتي بشكل خاص، فمن خلال دعم مبادرات قيادية من هذا النوع نسعى إلى تحقيق التأثير الإيجابي طويل المدى في المجتمعات التي نمارس فيها أنشطتنا».

وفي الإطار ذاته، أشاد المدير العام لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية نادر العيسى بجهود وزارة «الشباب» وتقديم الدعم للشباب الكويتي القادر على إحداث التغيير من خلال طاقاته القيادية البناءة في مختلف المجالات.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام في بيت التمويل الكويتي يوسف الرويح حرص بيت التمويل الكويتي «بيتك» على المساهمة في دعم الجهود التي ترتقي بالشباب وتنهض بهم وتبرز طاقاتهم وإمكاناتهم، مشيرا إلى «بيتك» من أوائل وأكبر الداعمين والمساندين للأنشطة والبرامج التي تنطلق تحت مظلة الكويت عاصمة الشباب العربي 2017.

وأشار الرويح إلى دور «بيتك» الريادي في المساهمة في المبادرات الاستراتيجية التي تمثل اسم الكويت وترسخ دورها الرائد في تنمية الشباب على المستويين المحلي والعربي، حيث بادر البنك بالتوقيع كأول بنك على اتفاقية رعاية ودعم للشباب بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، بما يعكس دوره الراسخ تجاه الشباب الذي يراه عماد الحاضر والمستقبل.