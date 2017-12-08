أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت بيانا حول الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها، جاء فيه: تابعت حكومة المملكة العربية السعودية ـ بأسف شديد ـ اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها.

وقد سبق لحكومة المملكة ان حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، وتعرب عن استنكارها وأسفها الشديد لقيام الادارة الاميركية باتخاذها، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي.

ان هذه الخطوة، وان كانت لن تغير او تمس الحقوق الثابتة والمصونة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، الا انها تمثل تراجعا كبيرا في جهود الدفع بعملية السلام واخلالا بالموقف الاميركي المحايد ـ تاريخيا ـ من مسألة القدس، الامر الذي سيضفي مزيدا من التعقيد على النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وتأمل حكومة المملكة العربية السعودية في ان تراجع الادارة الاميركية هذا الاجراء وان تنحاز للارادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وتجدد التأكيد على اهمية ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة ولإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.