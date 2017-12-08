أكد مدير إدارة بيت الأيتام بجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي أن مشروع كفالة الأيتام واحد من أهم المشاريع الإنسانية والاستثمارية بالجمعية كونه يهدف إلى رعاية شريحة مميزة من الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، آملين أن يكونوا طاقات فاعلة تساهم في نهضة ورفعة وتقدم بلدانهم، معتبرا أن هذا هو الاستثمار الاستراتيجي طويل الأجل، فالنجاة تركز على بناء البنيان وبناء الإنسان وتعمل على خطي تواز لتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للمستفيدين.

وأعلن عن توزيع وفد جمعية النجاة الخيرية والذي ضم كلا من عضو جمعية النجاة الخيرية الشيخ عبدالله الناجم، ومدير المشاريع بلجنة زكاة العثمان محمد إبراهيم اسماعيل وعضو وأمين صندوق لجنة زكاة العثمان فيصل الجيران بالتعاون مع الجهات الرسمية بجمهورية مصر العربية حيث تم توزيع كفالات الأيتام لعدد 825 يتيما ويتيمة في شتى محافظات الجمهورية.

وبين الخالدي أن النجاة الخيرية تحرص في فلسفتها الإنسانية على عدم قصر مفهوم الكفالة على الجانب المادي فقط بل هناك الإغاثة التعليمية والجانب النفسي والاجتماعي والتربوي وغيرها من الاحتياجات، فاليتيم مشروع ناجح يجب استثماره كونه يخرج لنا أفضل المنتجات وهو الإنسان النافع لنفسه ولأهله ولمجتمعه والذي بدوره هو محور التنمية وعمودها الفقري، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى».

وحول المحافظات التي شملتها زيارة الوفد، قال الخالدي: بفضل الله نحن نعمل في جميع محافظات مصر.