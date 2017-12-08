أشاد مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.محمد الانصاري باعتماد الكويت وحصولها على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الدولية للهجرة بعد أن نالت الكويت موافقة جماعية عكست دورها الإنساني العالمي واظهرت حجم الأثر الإيجابي للعمل الخيري الكويتي الذي يعمل كفرق إطفاء لإخماد بؤر العوز والحاجة حول العالم.

وقال الانصاري: بفضل الله جل وعلا ثم بدعم أهل الكويت الخيرين وتعاون الجهات الحكومية والرسمية يوما بعد يوم تعلو مكانة الكويت الإنسانية عالميا، فبعد التكريم الأممي الذي حصل عليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني واختيار الكويت مركزا إنسانيا عالميا من الأمم المتحدة والذي يعد الأول عربيا، وكذلك إعلان مجلس المحافظين للشرق الأوسط البريطاني الكويت دولة عظمى إنسانيا، يستذكر آلاف البشر حول العالم حجم وكم مساعداتها الإغاثية التي كانت طوق النجاة لهم.

وتابع: كل هذه الأوسمة والاستحقاقات وغيرها تمثل رسالة دولية بعالمية العطاء الكويتي ونقائه وإشادة صريحة برسالته السامية الطامحة نحو تذليل الصعاب التي تقابل الإنسان كونه هو العدة والأمل، وتحتم كذلك على كل العاملين في ميدان العمل الخيري والإنساني مواكبة التطور المستمر والمحافظة على هذا الرصيد والإرث الإنساني الكبير الذي توارثناه جيلاً بعد جيل.