أعرب احمد البديح عن استنكاره وغضبه كما جميع أبناء الكويت والعرب والمسلمين من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين في كل مكان، وبصورة فجة يضرب من خلالها ترامب بحقوق الشعب الفلسطيني عرض الحائط، وبما يقف في وجه إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار البديح إلى الحق التاريخي للفلسطينيين في دولتهم، مؤكدا أن للأقصى مكانة خاصة في قلوب ونفوس المسلمين، وكذلك المقدسات المسيحية والتي سينتهكها الاحتلال الاسرائيلي كما هي عادته، مطالبا الجميع بوقفة حازمة وجادة وعلى مختلف المستويات في مواجهة هذا القرار الاستفزازي، الذي يصب في إطار عملية تهويد القدس بما يتعارض مع الحقائق التاريخية والقرارات الدولية.

وأكد البديح أن القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويجب تقديم كل الدعم والمساندة لأشقائنا الفلسطينيين بما يعزز من صمودهم وثباتهم في وجه المحتل الصهيوني.