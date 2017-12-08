المتهم إلى «المركزي» لـ21 يوماً.. سوابق وأمضى فترة من حياته في السجن





محمد الجلاهمة - عاطف رمضان - عبدالله قنيص

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم استقرار حالة المواطن المصري المعتدى عليه وحيد الرفاعي، وذلك خلال زيارة له امس في مستشفى الصباح، وكان برفقة الوزيرة السفير المصري طارق القوني والنائب علاء عابد.

وأعربت مكرم عن سعادتها لوجودها في الكويت واطمئنانها على صحة المواطن المصري وحيد الرفاعي الذي تعرض لحادث مؤخرا.

جاء ذلك في تصريح صحافي خلال زيارتها له امس بمستشفى الصباح بحضور النائب علاء عابد من لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصري وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني وعدد من ممثلي السفارة المصرية بالبلاد.

وحرصت الوزيرة نبيلة مكرم على متابعة الحادث بالرغم من تعرضها للإصابة في ذراعها.

وأشادت خلال لقائها بوزيرة العمل والشؤون الاجتماعية هند الصبيح بالتعاون مع السلطات الكويتية وكذلك تعاون سفارة مصر بالكويت لما بذلوه من جهد مشترك وكذلك اهتمام النائب العام المصري بهذا الحادث.

وقالت انها استعرضت الحادث مع الوزيرة الصبيح، موضحة ان الوزيرة الصبيح اعربت عن اسفها لهذا الحادث الأليم.

وأكدت مكرم ان هذا الحادث فردي لا يمت بأي صلة للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وقالت انها قدمت الشكر للوزيرة الصبيح على تعاون السلطات الكويتية خاصة في المجال الصحي وتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطن المصري وحيد والاهتمام بكامل افراد اسرته وسرعة الاجراءات التي تمت فيما يتعلق بالقبض على الجاني وسائق السيارة.

وتطرقت الى الجانب الإنساني في هذه القضية خاصة انه المواطن المصري متواجد في الكويت منذ ١١عاما ويعمل بطريقة شرعية.

ولفتت الى ان الوزيرة الصبيح اثنت على المواطن المصري وأكدت على رعاية الكويت لجميع العمالة الوافدة في الكويت وأن الجالية المصرية تتسم بأنها من الجاليات المسالمة وسريعة الاندماج في المجتمع الكويتي.

وقالت انها تحدثت مع الصبيح فيما يخص التأمين على المواطن وحيد فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية وأن الوزيرة وعدت بالاهتمام به، وقالت انها مثلما تهتم بالمصريين العلماء والخبراء فإنها ايضا تهتم بجميع المصريين في الخارج دون استثناء حتى المواطن البسيط.

وبينت ان الدولة ممثلة بوزيرة هجرة تأتي شخصيا للكويت لتطمئن على المواطن وتقدم له المساعدة فهذه الرسالة ليست تخص الجاليات المصرية في منطقة الخليج العربي ولكن كل المصريين حول العالم وان هذه الوزارة ليست شرفية انما تعمل بجهد كبير لصالح المواطن.

وعن وجود النائب علاء عابد معها في الكويت، قالت الوزيرة ان ذلك يؤكد اهتمام البرلمان المصري وطاقم السفارة المصرية بهذا المواطن وأنها تثق في الإجراءات القانونية الكويتية والقضاء الكويتي النزية.

الصبيح: الكويت تتكفل بالعيش الكريم للمواطن المصري حتى يتعافى

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عصر امس وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية برفقة عضو مجلس النواب المصري ورئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان النائب علاء عابد بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني والقنصل العام المصري السفيرة هويدا عصام.

وتم خلال اللقاء بحث الكثير من الموضوعات التي تهم البلدين وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العمالية وسبل تطوير العلاقات الثنائية في هذا الجانب كما تم خلال اللقاء مناقشة قضية الاعتداء بالضرب على المواطن المصري وحيد، حيث اكدت الوزيرة نبيلة مكرم على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، مشيرة الى ان هذه الحادثة فردية ولن تؤثر مطلقا على العلاقات بين البلدين.

وأكدت مكرم ان زيارتها للكويت تأتي في اطار الاهتمام على صحة المواطن المصري ومتابعة حالته الصحية والمعيشية.

من جانبها، اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية مصر العربية، ووصفتها بأنها علاقات تاريخية ومتينة وتصل الى حد العلاقات العائلية الراسخة، متعهدة خلال اللقاء مع الوزيرة نبيلة مكرم ان تتكفل الكويت انسانيا بالعيش الكريم للمواطن المصري المعتدى عليه هو وأسرته حتى يتعافى من اصابته ويباشر عمله من جديد، متمنية له الشفاء العاجل بالتنسيق مع صاحب العمل.

المتهم بالاعتداء على المصري في الشويخ إلى «المركزي» لـ 21 يوماً

محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن المتهم بالاعتداء على الوافد المصري في الشويخ بصورة مبرحة قال في التحقيقات التي أجريت معه امس الأول انه كان في حالة دفاع عن النفس، زاعما أن الوافد ضربه ببطارية على رأسه وهو ما أخرجه عن طور السيطرة وأخذ يضرب الوافد بعنف.

فيما قرر وكيل نيابة العاصمة بإحالة المتهم الى السجن المركزي لـ 21 يوما. وقال مصدر امني ان المتهم أرفق تقرير طبي يشير الى جرح قطعي بالرأس استدعى عمل خياطة لـ 4 غرز.

وقال ان الجرح أحدثه به الوافد المصري وأحيل الى الأدلة لمعرفة حقيقة الجرح وما إذا كان أحدثه في نفسه أم كان خلال الشجار.

الى ذلك، رجح المصدر ان تصنف القضية باعتبارها جناية، خاصة في ظل التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والذي تضمن احتمالية إصابة الوافد بعاهة مستديمة في الوجه وكسور في الأنف.

وأكد المصدر ان المتهم بالاعتداء على الوافد لديه سوابق في المشاجرات وسبق أن ألقي القبض عليه في قضايا مرتبطة بتعاطي المواد المخدرة وصدرت بحقه أحكام بالسجن وأمضى فترة من حياته في «المركزي».

محامي المجني عليه لـ «الأنباء»: التقرير الطبي يحيل القضية إلى الجنايات

قال الشريك المدير العام بمكتب عبدالحميد الصراف للمحاماة والاستشارات القانونية محامي المجني عليه «وحيد الرفاعي» أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» ان الإدارة العامة للتحقيقات باشرت التحقيق في هذه القضية، وهناك تقارير طبية تؤكد وجود إصابات بليغة من كسر في عظام الأنف وغيرها وبالتالي ستتحول القضية من جنحة الى جناية.

وقال ان إدارة التحقيقات ستحيل القضية الى النيابة العامة لتباشر الإجراءات فيها من التحقيق والتصرف وفقا للاختصاص القانوني.

وأكد الشمري ان الإجراءات القانونية التي اتبعت مع موكله هي إجراءات تتوافق مع صحيح القانون.

«الداخلية» تتواصل مع السلطات السعودية لضبط مصري أساء للكويت

هاني الظفيري

قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن السلطات الكويتية بصدد إجراء مخاطبات مع السلطات السعودية لضبط وإحضار وافد مصري مقيم في الرياض بث على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا فيه إساءة للشعب الكويتي.

وأشار المصدر إلى أن المذكرة التي سترسل الى السلطات السعودية ستتضمن المقطع المصور والذي يظهر حجم الإساءة لدولة الكويت، لافتا الى ان هناك اتفاقية ثنائية تتيح لأي دولة ضبط متهم للمحاكمة.