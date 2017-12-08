وصف رئيس إتحاد نقابات العاملين في القطاع عامر البسيس قرار رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية ب "إنكشاف الغمة" ؛ مثمنا الجهود الوطنية والرائدة التي بذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد و سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك و النواب والوزراء في هذا الصدد ما يؤكد ان الحق لايضيع طالما وراءه مطالبين اوفياء لوطنهم الكويت .

وقال البسيس في تصريح صحافي أن قرار رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية يفتح المجال امام مرحلة جديدة من العمل وتحقيق الانجازات للرياضة الكويتية وعودتها الى المشهد الرياضي على المستوى الاقليمي والعربي والعالمي الامر الذي لن يتحقق الا من خلال المزيد من الرعاية للشباب الكويتي وانديتهم الرياضية في شتى المجالات والالعاب فكا هو معروف المجتمع الكويتي "فتي" يمثل الشباب فيه 72% اي النسبة الاكبر والاعرض .

وتابع البسيس لقد كان كتاب رفع الايقاف عن الرياضة الذي سلمه رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني انفانتينو اول من امس بمثابة فرحة عارمة عمت الشارع الكويتي كما جاء في وقت ما احوجنا فيه الى الفرحة في ظل الاحداث والماسي التي تحيط بمجتمعاتنا العربية والاسلامية مؤكدا قدرة الشباب الكويتي على استئناف مسيرة الانجازات والبطولات على كافة الاصعدة والمستويات بما لدينا من امكانات مادية وبشرية هائلة .

وأشار البسيس الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية ضربتا المثل والقدوة في الولاء والانتماء للوطن الامر الذي تجسد في الانسجام والتعاون لتخطي العقبات الصعبة في رفع الايقاف عن الرياضة وكم نتمنى نحن الكويتين ان تسود هذه الروح بين السلطتين في تعاطيهما مع كافة القضايا والتحديات التي تمر بنا لاسيما موقفهم الاخير من الملف الرياضي الذي كان بمثابة "الكابوس" الذي أرق الكويتين على مدار العامين الفائتين .