بشرى شعبان

أكد نائب مدير عام القطاع التعليمي والتأهيلي بالهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة ماجد الصالح أهمية تنظيم الندوة التوعوية الخاصة بالاضطرابات النمائية ADHD أول خلل الأداء التنموي في المجتمع.

وقال الصالح، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة، ان أهميتها تكمن في التعرف على الطرق الوقاية والعلاج وذلك عن طريق التشخيص والتدخل المبكر الذي من شأنه أن يحد من تطور هذه الاضطرابات والعمل على تحسين حالة المصابين به ليصلوا إلى أعلى مراتب العلم والقدرة على توجيه طاقاتهم وابداعاتهم في اعمار بلدنا العزيز.

وتوجه الصالح بالشكر لرئيس مجلس إدارة الاكاديمية العالمية للتدريب والاستشارات د.سميرة الدوسري وجمعية الروضة وحولي التعاونية لمشاركتهما في تنظيم هذه الندوة التوعوية الخاصة بالاضطرابات النمائية ADHD أول خلل الأداء التنموي في المجتمع، متمنيا ان تصدر عنها مقترحات وتوصيات تفيد جميع المعنيين والعاملين في هذا المجال.