تحديات الأمن النووي تتطلب تضافر الجهود لوضع نهج وحلول عالمية لمواجهتها



شدد المفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني في معهد الأبحاث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي على أهمية الاجتماع التحضيري الخاص بإعداد وتطوير خارطة الطريق للأمن النووي وبناء منظومة الكشف والأمن النووي الذي نظمته وزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال العوضي في تصريح صحافي أمس إن المعهد شارك في الاجتماع الذي اختتم أمس والذي يهدف لإعداد خطة وطنية للكشف عن المواد النووية والمشعة والتي تعتمد على المشورة الفنية التي تقدمها الوكالة الدولية.

وأضاف ان ذلك بهدف الاستفادة من الخبرة والمعرفة الكبيرة في ميدان الأمن النووي وخبرة أصحاب المصلحة الوطنيين في التعامل مع المسائل ذات الصلة بالأمن النووي.

وذكر ان الاجتماع هدف أيضا إلى تطوير واستدامة بنية تحتية قوية للأمن النووي والسعي لتعزيز إطار قانوني وتنظيمي شامل لأمن وأمان المصادر المشعة وبناء القدرات الوطنية اللازمة والبنية التحتية لضمان أمن المصادر المشعة ولمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمشعة الأخرى.

وأوضح ان العالم يواجه تحديات في قضية الأمن النووي وهي ذات أهمية بالغة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية كونها مقترنة بالسلم والأمن الدوليين، وتتطلب تضافر الجهود لوضع نهج وحلول عالمية وعمل منسق وفعال من جانب المجتمع الدولي.

وقال العوضي إن الكويت وضعت الأمن النووي في مقدمة أولويات جدول أعمالها وتولي اهتماما خاصا للتعاون في هذا المجال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع بلدان المنطقة، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى تعاون معهد الأبحاث مع الوكالة لدعم الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي والتي تعتبر بمنزلة إطار تنفيذي فعال يدعم النهج الكويتي الشامل للأمن النووي في تغطية الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية والأولويات بطريقة منهجية مع التركيز على بناء القدرات المستدامة.

وأفاد بأن الخطة الوطنية المتكاملة لدعم الأمن النووي ساهمت في أمن البلاد من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الأمن النووي بما في ذلك مراقبة وتأمين المصادر المشعة وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع والسيطرة على الحدود كما لعبت الخطة دورا رئيسيا في توجيه جميع الجهود نحو تحقيق بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي في أقصر وقت ممكن.