مريم بندق - عبدالهادي العجمي

ذكرت مصادر مطلعة ان احدث المشاورات بشأن التشكيل الحكومي المرتقب اعلانه خلال ساعات تضمن تغييرا كبيرا يتمثل بدخول وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد في الحكومة الجديدة نائبا اول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، بعدما كانت معلومات سابقة اشارت إلى توليه منصبا يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمشاريع الجديدة، خاصة انه يتبنى ملف تطوير الجزر والتنمية الاقتصادية.



ولفتت المصادر إلى ان المتعارف عليه تعيين الأكبر سنا من الوزراء بالوزارات السيادية في منصب النائب الأول، موضحة ان الشيخ صباح الخالد لم يمانع بل رحب بالالتزام بهذا العرف.

وكانت «الأنباء» قد اشارت في عددها أمس إلى ان د.نايف الحجرف سيتسلم حقيبة المالية، فيما ستعهد إلى نائب رئيس الوزراء أنس الصالح حقيبة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



كما اصبح بحكم المؤكد عودة الوزراء: الشيخ صباح الخالد والشيخ خالد الجراح والشيخ محمد العبدالله في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وهند الصبيح وخالد الروضان ود. جمال الحربي ومحمد الجبري وعبدالرحمن المطوع.



اما بالنسبة لحقيبة التربية فاستمرت المشاورات حتى يوم أمس مع د.حامد العازمي لتولي الحقيبة، إذا لم يستمر د.محمد الفارس في منصبه.



كما تواصلت المشاورات مع عدة مرشحين لحقيبة النفط خلفا للوزير م.عصام المرزوق.



هذا، وذكرت مصادر مطلعة أن الإعلامي عبدالله غازي المضف اعتذر عن عدم دخول التشكيل حيث عرضت عليه حقيبة الشباب بعدما كان مرشحا لحقيبة الإعلام في بداية المشاورات.