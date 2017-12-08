يشارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، يوم غد السبت، في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري في القاهرة التي تضم في عضويتها دولة الكويت، اضافة الى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية الذي دعت له كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في ضوء اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

هذا ومن المقرر أن يتناول الاجتماعان الوزاريان التحركات العربية الواجبة إزاء هذا التغير في الموقف الأميركي الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي.

ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.