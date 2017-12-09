أقام فندق كورت يارد ماريوت مدينة الكويت حفل وداع للسفير الهندي بالكويت سونيل جين بمطعمه الهندي الشهير «سول آند سبايس» وذلك بمناسبة انتهاء مهمته في الكويت.

وحضر حفل الوداع عدد كبير من كبار رجال الأعمال الهنود بالكويت، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين، وقام جورج عون بإلقاء كلمة شكر من خلالها السفير على الدعم الذي قدمه لفنادق ماريوت بالكويت خلال السنوات الأربع المنصرمة، كما قام بتسليمه درعا تذكارية كعربون شكر وتقدير.

بعد ذلك استمتع الحضور بتشكيلة غنية ومتنوعة من المأكولات الهندية الشهيرة في أجواء تعكس العراقة والأصالة التي تتميز بها الهند وعبق توابلها المميزة.

وقال مدير عام فنادق ماريوت بالكويت جورج عون بهذه المناسبة: «نتمنى لسعادة السفير كل التوفيق في مهام عمله القادم».

الجدير بالذكر أن مطعم «سول أند سبايس» الكائن في الطابق الثاني بفندق كورت يارد ماريوت مدينة الكويت يقدم العديد من الأطباق الهندية العصرية يوميا على الغداء والعشاء، كما يتميز بأجوائه المريحة وخدمته الخمس نجوم مما يؤهله لأن يكون أحد أفضل وأرقى المطاعم بالكويت.