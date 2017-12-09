عصام العصيمي: أهمية كبيرة لتجريب أصناف جديدة من البذور

إنتاج بذور محلية من المستوردة.. والتنوع الزراعي مطلوب

برج حمام وسط المزرعة.. فائدة ومتعة

العرفج نبتتنا الوطنية.. حافظوا عليها وازرعوها

الخيام الربيعية للعيش في بيئة بسيطة.. نفتقدها الآن!

تتميز مزرعة المرحوم محمد مطلق العصيمي في منطقة العبدلي الزراعية بمزايا عديدة تجعلها في مقدمة مزارع الشمال، أبرزها كبر المساحة وحسن التنظيم والنظافة والتخصص في زراعة النخيل المثمر وانتاج التمور، بل وتصديرها الى العراق الشقيق، ناهيك عن وجود أكبر بركة اصطناعية فيها يأوي اليها الطير من كل حدب وصوب.

«الأنباء» حلّت ضيفة على أبناء المرحوم محمد مطلق العصيمي وأحفاده.. نهاية الأسبوع الفائت وبعد جولة بالسيارة مع «عصام العصيمي» في أرجاء هذه المزرعة العريقة الزاخرة بالحياة الطبيعية البديعة والخلابة.. حدثنا «عصام» مركزا على أهمية زراعة فسيل النخل أو الفرخ الصغير للنخل بدلا من النخلة الباسقة التي يجري جثها من جذورها وحرقها بعيدا عن بستان النخيل حال إصابتها بسوسة النخيل الحمراء المدمرة للثروة النخيلية في البلاد على حد تعبيره، مؤكدا تفشي هذه الحشرة الفتاكة في العديد من مزارع العبدلي في أقصى شمال الكويت على الحدود الكويتية ـ العراقية في السنوات الأخيرة بعد ان تفشت في العديد من مزارع الوفرة في أقصى جنوب الكويت.. وحتى في العديد من نخيل الشاليهات على الساحل الجنوبي.. داعيا الى تسخير كل الإمكانات الممكنة لدى الجهات المعنية وأولاها هيئة الزراعة لمكافحة هذه الحشرة المستوردة التي يُشبه خطرها خطر «الإيدز» في سرعة التدمير والتخريب.. فالأمر يتطلب حملة منتظمة في كل أرجاء البلاد، للقضاء على هذه الحشرة قبل استفحال خطرها وفتكها بكل ثروتنا النخيلية التي لا تقدر بثمن!

بذور محلية من المستوردة

وأشار المزارع «عصام»، خلال جولتنا في مزرعة «العصيمي» الشاسعة الى قسم انتاج الخضراوات والثمرات عبر الحقول والبيوت الزراعية، الى أهمية قيام المزارع الكويتي بتجريب أصناف جديدة من البذور في مزرعته في كل موسم، ففي كل عام هناك الجديد في عالم الزراعة وشبكة الانترنت تسهل علينا معرفة هذا الجديد وجلبه مثل أنواع جديدة من بذور الخس، ففي مزرعتنا الآن نجرب اكثر من ثلاثة ألوان من الخس، وعند النجاح يوعز عمي «خالد» المشرف العام على المزرعة بجمع البذور التي غالبا ما تكون في الزراعة الثانية أنجح من الأصل، لكونها قد تأقلمت مع بيئة الكويت.. بل ويقوم بإهداء كمية من هذه البذور لبعض أصدقائه المزارعين في الكويت لتجريبها ايضا في مزارعهم، وهكذا في أصناف اخرى عديدة أملا بتنوع الانتاج وزيادة جودته في مزارع الكويت.

وأكد أهمية التعاطي مع الزراعتين الحقلية والمحمية في المزرعة الواحدة فكل منهما يكمل الآخر.. والذي لا يجود في البيت المحمي يجود في الحقل المكشوف والعكس صحيح، والطماطم التي تُزرع في الحقول المفتوحة ـ مثلا ـ ألذ طعما وأطيب غذاء من تلك التي تترعرع وتنمو وتطول داخل المحميات.. سواء مجمعات أو بيوت أو شبرات، فالطماطم الحقلية ذات طعم حامض حق طبق السلطة.. زين، وقد بدأت مزارع الكويت في الوفرة والعبدلي تجود بها وأقترح تغطيتها لحمايتها من البرد القارص المتوقع قريبا.

الحياة الطبيعية.. الخلابة

والملاحظ ان «العصيمي» أخوان يحاولون محاكاة الطبيعة البرية البسيطة في أرجاء مزرعتهم الشاسعة (حوالي مليوني متر مربع) مع الاستفادة من التقدم العلمي بأساليب بسيطة ايضا، كما تقتضي الحياة في الريف والتي تختلف عن الحياة في المدن الصاخبة.. يتضح هذا من أبراج الحمام المشيدة أمام ديوانيتهم الفاخرة ومن الخيام الكبيرة والصغيرة القريبة والبعيدة عن الديوانية التي يترامى أمامها مسطح أخضر بديع ونبات العرفج ومن البركة الاصطناعية التي تُعد الأكبر من نوعها مساحة في مزارع العبدلي والوفرة.. ومن المعرّشات المصنوعة من سعف النخيل الأصفر.. حتى الجسور فوق البحيرة من خشب المزرعة حفاظا على البيئة المولع بها العصيمي اخوان..

كل شيء بديع وجميل في مزرعة «العصيمي».

يجدد النشاط ويدفع للحركة البركة.. ففيها يزرعون «العرفج» من بذور يجمعونها.. ويعتمدون على الطاقة الشمسية لتوفير التيار الكهربائي في الخيام ويحافظون على «الأثل» القديم مفضلين هذه الشجرة العريقة على شجرة الكاربس الجديدة لأن الأخيرة تؤذي بجذورها وعروقها الأرضية الحادة الممتدة وما يجاورها من مزروعات وبيابات.. وهذا دمار للبيئة ـ والكلام للمزارع عصام حامد العصيمي ـ لكن قمة جمال الطبيعة في مزرعة العصيمي يتمثل او يتضح في بركتها الاصطناعية المقامة على مساحة 30 ألف متر مربع.. مستفيدين من المياه الراجعة من محطة تحلية المياه العاملة بالقرب منها.. وهي مياه شديدة الملوحة.. غير صالحة لري المزروعات ما عدا أشجار الاثل ولمدة غير طويلة.. يتوسط هذه البركة الفريدة بضع جزر في كل جزيرة نباتات خضراء بديعة ومساكن عالية للطيور التي تأوي اليها من كل حدب وصوب، مما جعلها محمية طبيعية للعديد من طيور البحر وطيور البر النادرة والمهاجرة من دول عديدة قريبة وبعيدة عن عبدلي الكويت.

ويقول المزارع «عصام»: لقد اضطررنا مثلنا مثل العديد من مزارعي الوفرة والعبدلي الى الاستعانة بمحطة تحلية للمياه الجوفية المالحة في جوف الأرض بسبب صعوبة جلب المياه العذبة بالتناكر من المحطات الرئيسية هنا أو هناك وعدم انتظام وصول المياه المعالجة لري جميع المزروعات.. لكن المشكلة في المياه المالحة الراجعة من محطات التحلية أين تذهب؟! فاهتدى تفكير عمي «سعود» الى فكرة تكوين هذه البحيرة أو البركة لتجميع الماء الراجع المالح فيها.. ومع مرور السنين صارت كما ترى زاخرة عامرة بالحياة الطبيعية.. الممتعة والمفيدة معا.

فمن حولها مغطيات التربة الخضراء البديعة وفي وسطها جزر عامرة بالطيور البرية وفي داخلها يعوم البط والأوز ويسبح السمك.. فكرتها بسيطة لكن منظرها رائع!

ويكون اكثر روعة بعد هطول مطر الشتاء وتنوير النوير الأصفر والزهور الزاهرة بألوانها العديدة.. أيام الربيع البديعة في الكويت!

الزراعيون الأوائل

بقلم: عبدالرحمن المجحم رائد زراعة الحدود الشمالية..!

عبدالرحمن المجحم

يعتبر المزارع عبدالرحمن المجحم من أوائل الكويتيين الذين اقتحموا الحدود الصحراوية في أقصى شمال الكويت للزراعة والتعمير فيها.

وله الفضل في تشجيع العديد من الكويتيين على حيازة الأراضي الصحراوية فيها منذ أوائل السبعينيات نعرف منهم أخويه الكريمين عبداللطيف وعبدالمحسن المجحم.

وقد ساهم «أبو خالد» مع رفاق دربه الزراعي آنذاك في تأسيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، فزاد اهتمام الدولة بمنطقة العبدلي النائية.

ومن خلال عمله رئيسا لمجلس ادارة بنك التسليف والادخار ومحافظا لمحافظة الجهراء قدم أبو خالد الكثير من المساعدات لإخوانه المزارعين كي يعمروا وينتجوا أينما حلوا وعملوا.

عمل عبدالرحمن المجحم اثر تخرجه في جامعة الازهر بالقاهرة مدرسا في المعهد الديني ثم اختير وكيلا لوزارة الدفاع ووكيلا لوزارة الأوقاف كما كان مختارا لمنطقة الصالحية ومحافظا للجهراء ثم حولي، إلى ان تقاعد عام 1989 ومازالت مزرعته الشاسعة في العبدلي كما كانت منذ نشأتها واحة وسط الصحراء.. وملتقى العديد من رواد العبدلي، وزاخرة بالإنتاج النباتي والحيواني.. بفضل مساعدة أولاده الأعزاء خالد وبدر وفهد وعبدالله، جزاهم الله وإياه خيرا وعافية.

العم يعقوب الحميضي والدرس العملي الأول..!

بقلم عدنان مكّاوي

المرحوم يعقوب يوسف الحميضي

غيَّب الموت الذي كتبه الله عزّ وجلّ علينا جميعا، ولا يفرّ منه إنسان كائنا من كان.. غيّب المزارع الكبير ورجل الأعمال المرموق يعقوب يوسف الحميضي يوم الاحد الماضي.

ولأن الإنسان ذكرى، فإنني أذكر هذا الرجل بالخير فمنه - رحمه الله - تعلمت الدرس العملي الأول في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة.

نعم أول درس عملي كان لي في الصحافة الكويتية من المرحوم يعقوب الحميضي، فقد حدد لي مدير مكتبه موعدا لإجراء حديث صحافي معه حول إنتاج الحليب الطازج، كونه يملك مزرعة حديثة لتربية الأبقار الحلوب في الصليبية والرئيس المؤسس لأقدم شركة زراعية في الكويت ألا وهي الشركة المتحدة للألبان.. وما إن بدأنا الحديث الذي جرى في مكتبه الوثير بعمارة السور قرب دوار الشيراتون وسط العاصمة عام 1978 حتى سألته نبذة عن حياته، بمعنى أنني طلبت تعريفا به، فرد بأدب ظاهر وضيق باطن ردّ الكبار المتمرسين والمحترفين للعمل مع المبتدئين المقبلين على العمل: أريدك ان تعرفني عنك أنت؟! هنا أدركت خطئي - غير المقصود - وتذكرت أول درس نظري في دراسة الصحافة بكلية الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة وهو أن يذهب الصحافي لإجراء الحديث وهو يعرف كل شيء ممكن عن المتحدث فمن الخطأ ان يذهب الصحافي لإجراء حديث مع المتحدث وهو لا يعرف شيئا عنه، خصوصا اذا كان رجلا مرموقا مثل يعقوب يوسف الصالح الحميضي في المجتمع الكويتي.. الذي شارك في صياغة دستور الكويت ومع ذلك تحدث الرجل لي بأريحية بعد ان ادرك بفطنته ونبله احساسي بخطئي.

ومنذ تلك الواقعة التي مر عليها اكثر من 39 عاما تعلمت الا اذهب لمقابلة شخصية مرموقة إلا بعد معرفة تاريخ هذه الشخصية ومكانتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمهنية معرفة جيدة إن أمكن فهذا يساعد كثيرا في جعل الحديث ممتعا ومفيدا معا..

فشكرا للمرحوم يعقوب الحميضي على درسه العملي الأول لي في الصحافة الذي كان ومازال وسيبقى أبلغ وأنفع درس لي في شارع الصحافة الطويل والصعب.

ورحم الله فقيد الكويت المزارع يعقوب يوسف الحميضي احد مؤسسي شركة نقل وتجارة المواشي ورئيس مجلس إدارتها الأسبق والمزارع الحائز على مزرعة طويلة عريضة في منطقة العبدلي الزراعية لتربية الأغنام وزراعة النخيل.. وأسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدول الصيانة والعناية بالنخيل المثمر







خالص العزاء لآل الغانم

المرحوم فهد ثنيان الغانم

خالص العزاء لآل الغانم الكرام لوفاة فهد ثنيان الغانم، أحد مؤسسي منطقة العبدلي الزراعية وأكبر المنتجين فيها منذ أوائل الثمانينيات وكان له الفضل في تأسيس الاتحاد الكويتي للمزارعين والأخذ بالزراعة المحمية بجانب زراعة الحقول والتوسع في زراعة النخيل المثمر وتصنيعه وفي إقــامـة شبرة لتسويق المنتج المحلي بالشويخ، ليتمكن المزارع من تسويق منـتــجــاتــه بأسعار مربحة خصوصا وقت ذروة الإنتاج الزراعي الكويتي من ديسمبر حتى أبريل.

رحم الله أبا حابس وأسكنه فسيح جناته..

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

دعوة.. لجمعية العبدلي واتحاد المزارعين

دعوة للجهات المعنية بأمر التسويق الزراعي في البلاد وأولاها هيئة الزراعة واتحاد المزارعين وجمعية العبدلي الزراعية للحصول على ترخيص إقامة سوق للخضار والمنتجات الزراعية (إنتاج العبدلي) في مكان مناسب من «القشعانية» قرب المخفر والمطافئ ومقر اتحاد المزارعين ومحطة البنزين والسوق المركزي لجمعية العبدلي.. بعد نجاح تجربة عرض العديد من مزارعي العبدلي مشكورين منتجاتهم نهاية الأسبوع الماضي (خميس - جمعة - سبت) وإقبال روّاد العبدلي على شرائها.. فالبيع لاسيما المنتجات الغذائية في سوق يخضع للمراقبة والتفتيش من وزارة التجارة وبلدية الكويت ووزارة الصحة افضل لصحة المستهلك من البيع داخل بعض المزارع، فالبعض يدعي للأسف أن منتجاته كويتية وهي مستوردة أو يدعي ان منتجاته عضوية وهي غير عضوية.. فهل وصلت الرسالة؟ هذا ما نأمله.