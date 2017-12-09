ليلى الشافعي

عقدت إدارة التخطيط والمتابعة مؤخرا اللقاء التشاوري الثالث مع قطاعات العمل في الأمانة العامة للأوقاف حول أساليب رفع مستوى أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2014-2018 وتبسيط إجراءات تنفيذها، وأدارت اللقاء مدير إدارة التخطيط والمتابعة سعاد السهلي، ومراقب الإدارة أنفال الكندري، وتم الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات الحضور ومقترحاتهم لتطوير الاستراتيجية الحالية لقرب انتهائها وعرض نتائج استبيان قياس ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الأمانة العامة للأوقاف.

وحضر اللقاء الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة، الذي توجه بالشكر الجزيل للحضور ولإدارة التخطيط والمتابعة على حرصها للارتقاء بالجانب الاستراتيجي للأمانة العامة، موضحا أن هناك جهات داخل الكويت وخارجها اتخذت من الأمانة العامة للأوقاف مثلا يحتذى به من خلال تجربتها في مجال العمل الوقفي، لافتا الى أن الأمانة ستحتفل في العام المقبل بمرور 25 عاما على انشائها، موصيا بأن يتم خلال الاحتفال استعراض أثر الاستراتيجيات السابقة على الأمانة العامة للأوقاف ونهضتها.

بدورها، أكدت أنفال الكندري أن هناك زيادة ملحوظة في الوعي الاستراتيجي بين العاملين في الأمانة العامة للأوقاف، حيث كانت النسبة المستهدفة للزيادة 5% والنسبة الفعلية المحققة 78% وهي نسبة عالية، نتيجة العمل الدؤوب والمشاركة الفاعلة من جميع الموظفين العاملين بالأمانة.