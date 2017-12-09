أعلن مدير عام معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية عثمان الثويني اختتام المعهد للبرنامج التدريبي حول «استراتيجيات التنمية المستدامة للموارد المالية في المؤسسات الخيرية»، بمشاركة عدة جمعيات مؤسسات خيرية.

وأكد الثويني تطلع المعهد لإيجاد برامج تدريبية متميزة وأليات وحلول تساهم في تطوير موارد المؤسسات الخيرية المالية، وتسعى الى تنميتها لتكون مستدامة، وصقل الخبرات وتنمية المهارات وتغير القناعات للأفضل.

هذا، وقدم البرنامج التدريبي الخبير في هذا الميدان د.عيسى القدومي، ووجد المتدربون أفكارا إبداعية حول الاستثمار بالمؤسسات الخيرية، وصحح المدرب الصورة عن الوقف وسبل توظيفه بالموارد المالية، إضافة الى محاور رئيسية عن التخطيط والتطوير المستمر والإدارة الرشيدة للموارد، والشراكات وغير ذلك.

ومن ناحية أخرى تقدم المشاركون ببالغ الشكر وعاطر الثناء لمعهد كامز مثمنين الجهود المباركة التي يبذلها لتنمية العاملين بالعمل الخيري وكذلك اختيار البرامج التدريبية الملموسة، ولما وجدوه من تميز في هذا البرنامج.