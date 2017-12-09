فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن الوزارة بانتظار وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لحسم ورصد ميزانيتها للعام 2018-2019.

وأضاف المصدر ان «الأشغال» تستعجل الميزانية لتنفيذ العديد من المشاريع أهمها مشروع تطوير المطار وتطوير جزيرة بوبيان وتحديث شبكات الهندسة الصحية ومشاريع أخرى، وكذلك الالتزامات والأولويات لدى الوزارة ومنها مصاريف الشركات والمقاولين.

وكانت الوزارة قد طلبت مجددا من وزارة المالية زيادة الميزانية لتغطية جميع مشاريعها بعد أن رفضت الأخيرة ذلك بحجة تقليص كلفة الميزانية، لافتا إلى أن «الأشغال بحاجة إلى أكثر من 500 مليون دينار لتغطية هذه المشاريع».