شارك الطبيب الكويتي د.ياسر خريبط في برنامج المراقبة الذي يوفره مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، وهو برنامج للتعاون الطبي بين البلدان يتيح للأطباء من شتى بقاع العالم تبادل خبراتهم والاطلاع على الممارسة السريرية والتعرف على أحدث البحوث والتقنيات التي تفيدهم في معالجة مرضاهم.

وحظي د.ياسر خريبط، الاختصاصي في طب الأعصاب لدى الأطفال لدى مستشفى الأحمدي، بفرصة الانضمام إلى فريق اختصاصيي مستشفى جريت أورموند ستريت لمدة أسبوع للمشاركة في برنامج المراقبة للمرة الثالثة في مسيرته المهنية، حيث استقبل فريق المستشفى د.خريبط بترحيب حار، وتضمن برنامج عمله حضور عدة محاضرات واجتماعات يومية ومناقشة حالات مرضية مختلفة مع زملائه من أطباء المستشفى.

وأعرب خريبط عن إعجابه بمستوى العلاجات التي يوفرها مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال، خاصة أنه يطبق خطط العلاج التي تواكب أحدث الأبحاث العالمية، مشيرا إلى أن مشاركته في برنامج المراقبة تتيح له اكتساب المعرفة والخبرة التي سيحملها معه لتطبيقها في مستشفاه حيث يعمل، لتصبح جزءا من أساليب العلاج فيه، ما يحسن مستوى علاج الأمراض في الكويت. وأضاف: يسير نظام مستشفى جريت أورموند ستريت بناء على الاحترام المتبادل بين جميع أعضاء الفريق، فصوت الجميع مسموع، من الأطباء المبتدئين إلى أكبر الاختصاصيين، ويتمحور التركيز على تقديم أفضل رعاية للمرضى، ويسهم الجميع في تبادل الأفكار للوصول إلى أفضل خطط علاجية لحالات المرضى، وأشعر الآن أنني جزء من فريق أكبر وأوسع وأعلم أنه بإمكاني إمساك الهاتف والاتصال وطلب المساعدة من الأطباء في مستشفى جريت أورموند ستريت إن احتجت إلى أي استشارة بشأن الحالات المرضية.