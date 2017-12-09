الصبيح: لا نشترط وجود كفالة بنكية للجمعيات عند الشراء من الشبرة

بشرى شعبان

أكدت الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني حرص الوزارة على استمرار التعاون مع الاتحاد الكويتي للمزارعين وعقد لقاءات دورية لمزيد من التنسيق ومعالجة أية مشكلات تواجه المزارعين ضمن توجهات القطاع التعاوني.

جاء ذلك خلال تصريح صحافي للعدواني على هامش لقاء عقدته مع رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح ونائبه عبدالله الدماك وأمين السر جابر العازمي وأمين الصندوق فهد الحيان، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق لمناقشة آلية الخضار المطبقة منذ 3 سنوات والمعوقات التي واجهت العمل خلال التطبيق الميداني.

وأكدت العدواني على أنها ستأخذ الملاحظات والمقترحات التي قدمها مجلس إدارة الاتحاد في الاعتبار، لاسيما ان الجميع شدد على أن الهدف واحد وهو حماية المستهلك من المبالغة في الأسعار وحماية المزارع الكويتي ودعمه في ظل المنافسة الخارجية.

ومن جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح بتعاون القيادات البناء والمثمر في وزارة الشؤون وخاصة قطاع الرقابة والتفتيش وحرصهم على عقد الاجتماعات الدورية مع مجلس إدارة الاتحاد وهذا يدل على حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن.

وكشف الصبيح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على القرار الوزاري الذي صدر عام 2014 والذي يحث الجمعيات التعاونية على الشراء المباشر، كما ان مجلس إدارة الاتحاد مستعد لتوفير احتياجات الجمعيات التعاونية من الخضار المحلي في شبرة الاتحاد بمنطقة الأندلس ولن يشترط على أي جمعية تتعاون معه وجود كفالة بنكية بل مجرد فواتير يتم تسديدها على فترات.

وشدد على أن تعاون الجمعيات مع الاتحاد الكويتي للمزارعين سيكون له مردود إيجابي على المستهلك بالدرجة الأولى، حيث تسعى جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتقديم السلع الاستهلاكية المميزة بأقل الأسعار وفي هذه الخطوة سوف تقدم الجمعية إنتاج نباتي طازج بشكل يومي، موضحا ان مجلس إدارة الاتحاد حريص على التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتشجيع المزارع الكويتي على الاستمرار في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال فتح المجال له للإبداع وزيادة الأصناف التي تكون لها مدة تخزينية أطول مما يتيح المجال له للحصول على أفضل الأسعار بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، مشددا على ضرورة تنظيم عدد من الحملات الوطنية لدعم وترويج المنتج الوطني.