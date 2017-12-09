بشرى شعبان

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.فاطمة الملا عن بدء إصدار بطاقة «أولوية» لكبار السن من إدارة رعاية المسنين.

وقالت الملا في تصريح صحافي، من خلال هذه البطاقة يحق لحامل هذه البطاقة من المواطنين والذي بلغ 65 عاما وما فوق الأولوية في تخليص معاملاته بجميع وزارات الدولة والقطاع الخاص كما نص عليه قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

وأوضحت انه للحصول على البطاقة يكون عبر الاتصال على الأرقام: 24875131 - 24878170 او عن طريق وحدات الخدمة المتنقلة لكبار السن في المحافظات.