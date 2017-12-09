عادل الشنان

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن متابعة إدارة التنفيذ عملية التنسيق لنقل أبراج كهرباء الضغط العالي الموجودة ضمن أراضي مشروع جنوب عبدالله المبارك. وأفاد المصدر بأن عملية النقل تقوم بها إحدى الشركات المحلية المختصة بالتعاون مع وزارة الكهرباء وتحت إشراف «السكنية»، مشيرا الى أن المؤسسة طرحت فعليا مناقصة البنية التحتية للمشروع الذي يحتوي على 3260 قسيمة سكنية سيتم البدء في توزيعها على المواطنين وفقا لأولويات طلباتهم القائمة حتى مارس 2000 وما قبل بدءا من يناير المقبل.

وبين أن المناقصة تم تأجيل إغلاقها حتى 12 الجاري، متوقعا ان يتم توقيع العقد للتنفيذ مع الشركة صاحبة العطاء الأقل خلال يناير المقبل لاسيما أن هناك توجيهات من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بشأن تسريع وتيرة توقيع العقود لإنهاء تكدس الطلبات القديمة خلال السنة المالية الحالية.

وتوقع المصدر أن يكون تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا بحيث تشمل أعمال البنية التحتية ومحولات الكهرباء الفرعية لعدد 3260 قسيمة يلحقها عقود أخرى لتجهيز وبناء 60 مبنى عاما سيخصص منها أجزاء للمراكز التجارية والأندية الشبابية والمحلات الاستهلاكية والخدماتية، إضافة إلى 10 مدارس و12 مسجدا ومركز ضاحية، يحتوي على 20 مركزا ومكتبا للجهات الحكومية، وموقعا مخصصا للمؤسسة السكنية، يحتوي على القطاع الاستثماري في المنطقة، إضافة إلى 4 محطات كهرباء رئيسية.

وتابع: إن عملية توقيع وتنفيذ المباني العامة سيتم تقسيمها على أجزاء وطرحها للتنفيذ بالتوازي مع تسلم المواطنين لقسائمهم فعليا والبدء في عمليات البناء.

وأردف: إن «السكنية» أخطرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة للقيام بواجبها في تنفيذ الحزام الشجري للمناطق المفتوحة بإجمالي 8548 هكتارا.