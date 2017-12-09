أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أن التاريخ سيخلد بحروف من نور المساعي الحثيثة لقائد الانسانية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وعمله بلا كلل لأجل ان يبقى خليجنا واحدا وشعبنا واحدا، ويحافظ على بقاء منظومة مجلس التعاون في أحلك الظروف، في انجاز ما بعده انجاز، وليظل سموه في وجداننا ووجدان كل كويتي وخليجي وعربي والعالم اجمع اميرا ورمزا للعمل الانساني والانجاز والامل.

وقال الخالد إن سمو الأمير برهن على ان كويتنا الحبيبة وقيادتها الرشيدة التي انطلقت منهما فكرة مجلس التعاون الخليجي قبل نحو اربعة عقود، قادرتان على صون المجلس واستمرار مسيرته وتحقيقه للآمال بفضل تعاون الاشقاء وتقديرهم اللامحدود لمكانة الكويت وقيادتها.