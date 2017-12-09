المحكمة تعيد 3 طلاب «بدون» لمدارس الجهراء

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان إصلاح التربية والعملية التعليمية لن يأتي بالعصا وانما بالتخطيط وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير المنظومة التربوية.

وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» سعدت بالعمل في التربية خلال الفترة الماضية التي تسلمت فيها الحقيبة خاصة ان الوزارة مرتبطة بجميع أفراد الشعب الكويتي ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة وجعلتني اطلع على الكثير من الأمور.

وقال د.الفارس لقد خدمت الوزارة بالقدر المستطاع بالتعاون مع القيادات التربوية سواء في التربية أو التعليم العالي أو المؤسسات التعليمية الأخرى وأهم شيء اني «أقدر احط رأسي على المخدة وأنام مرتاح».

وذكر الفارس ان التربية تحتاج إلى استقرار وإلى وقفة كالتي حدثت مع الرياضة حتى تنهض وترتقي متمنيا التوفيق لكل من يأتي للوزارة.

من جهة اخرى، كسب 3 أولياء أمور طلبة من غير محددي الجنسية (بدون) قضية كانوا قد رفعوها ضد وزارة التربية بسبب عدم تسجيل أبنائهم في المدارس القريبة من سكنهم.

وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان الوزارة نفذت حكم المحكمة وأعادت الطلبة الى المدارس حسب عنوان سكنهم بمنطقة الجهراء، مشيرة الى ان «التربية» أصبحت في مأزق من عملية تسجيل الطلبة «البدون» حسب سكنهم، لاسيما ان منطقتي الجهراء والفروانية التعليميتين تعانيان من الكثافة الطلابية في مدارسهما.

وذكرت المصادر ان الوزارة متخوفة من تكرار مثل هذه القضايا في ظل الكثافة الطلابية في مدارس هاتين المنطقتين، مشيرة الى ان «التربية» تدرس إعادة النظر في هذا الموضوع من خلال بحث الحالات الإنسانية واستثنائها من القرار كوجود اشقاء في منطقة واحدة وعدم تشتيتهم.